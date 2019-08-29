أندية أوروبية تسابق الزمن للتعاقد مع الإدريسي

أوعنا بلعيد

تحاول بعض من أندية الدوري الإيطالي الممتاز استغلال ما تبقى من وقت في فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية بغية التعاقد مع الدولي المغربي أسامة الإدريسي، نجم أزد الكمار الهولندي، البالغ من العمر 23 سنة.

وحسب صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، فإن فريق جنوة الإيطالي يسارع الزمان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة الكمار الهولندي، من أجل استقدام المهاجم المغربي نحو الكالشيو وضمه لتقوية الخط الأمامي بطلب من وريليو أندرياتزولي، مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن صراع التعاقد مع الإدريسي احتدم بين فرق إيطالية، بعدما دخلت أندية سامبدوريا وتورينو على الخط بنية الاستفادة من الفترة المتبقية في سوق الانتقالات والتوقيع للاعب سالف الذكر مع تسجيل الأفضلية لنادي جنوة الذي يعد الأقرب.

وكانت تقارير برتغالية قد أكدت، الأسبوع الحالي، رغبة فريق سبورتينغ لشبونة، بقيادة مدربه مارسيل كايزر، في التعاقد مع الإدريسي، حيث قدم عرضا رسميا بقيمة 6 ملايين أورو مقابل ضم اللاعب بالمركاتو الحالي.

ويبصم المهاجم المغربي على انطلاقة قوية هذا الموسم في الدوري الهولندي، بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات رفقة ناديه الكمار الذي استقدمه الموسم قبل الماضي قادما اليه من فريق غرونينغن الهولندي.

يذكر أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول، اختار الدولي المغربي أسامة الإدريسي ضمن لائحته النهائية التي ستخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر المقبل بالملعب الكبير لمدينة مراكش.