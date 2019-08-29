بنعطية يبدي استعداده للعودة إلى البطولة الإيطالية

أوعنا بلعيد

حدد الطاقم التقني لفريق أيس روما الإيطالي، تحت إشراف البرتغالي باولو فونسيكا، المدرب الجديد لذئاب العاصمة الإيطالية، الخط الخلفي، وتحديدا عمق الدفاع، كأبرز المراكز التي يجب تدعيمها قبل إغلاق المركاتو الصيفي الجاري.

وأصبح تعزيز الخط الدفاعي أولوية لدى نادي العاصمة الإيطالية، لاسيما بعد استقبال ثلاثة أهداف في ملعبه "الأوليمبيكو" أمام فريق جنوة، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3) برسم الجولة الأولى من الكالشيو.

ويهتم ذئاب روما الإيطالية بالتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، وضمه خلال ما تبقى من فترة سوق الانتقالات الصيفية، رغم الأجر المادي المغري الذي يتوصل به من فريقه القطري.

وحول انضمامه إلى أيس روما وإمكانية حدوث ذلك من عدمه قال بنعطية، متحدثا لميكرفون محطة الإذاعة الرومانية "TeleRadioStereo"، إنه في حال وصل اتصال من جيانلوكا بيراتشي، المدير الرياضي الجديد لنادي روما، فسوف يجيبه على الفور، ليفتح بذلك باب العودة إلى الكالشيو عبر بوابه ناديه السابق الذي عاش رفقته أزهى أيامه الكروية على المستوى الشخصي.

كما تحدث الكابيتانو عن مواجهة الديربي المرتقبة بين روما ولاتسيو في الجولة الثانية ضمن الكالشيو، قائلا: "أتمنى أن يدرك جميع اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة قيمة الديربي، فهي مباراة جميلة ومختلفة ولها طعم مختلف، لاسيما عندما تحقق الفوز".

وأضاف مدافع الدحيل القطري: "فريق لاتسيو بدأ الموسم بشكل جيد، ولكن أتمنى حظا سعيدا لأيس روما في هذه القمة القوية".

تجدر الإشارة إلى أن المدافع سالف الذكر يعاني حاليا من إصابة كان قد تعرض لها في أولى مباريات فريقه الدحيل القطري هذا الموسم، إذ أجرى عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، وهو حاليا في فترة التأهيل من أجل العودة إلى الميادين.

وتسببت الإصابة التي يعاني منها قائد الأسود في إبعاده عن اللائحة النهائية للبوسني وحيد خاليلوزيدش، مدرب المنتخب الوطني الأول، والمستدعاة لخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.