نجم الأهلي المصري السابق يدافع عن قيمة أزارو

أوعنا بلعيد

دافع ضياء السيد، نجم الأهلي المصري السابق، عن الدولي المغربي وليد أزارو، واصفا إياه باللاعب الجيد، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن إهداره للفرص السهلة، مع ضياع البطولات، سبب هجوم الجماهير عليه.

وقال ضياء السيد، في تصريحات متلفزة، متحدثا عن المهاجم المغربي والانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير الفريق وبعض اللاعبين السابقين: "أزارو يظل لاعبا مهما، ويجب تصفية الأجواء معه، وأن يكون رحيله عن المجموعة في ظروف أفضل".

كما نوه السيد باستدعاء مهاجم الأحمر المصري من قبل البوسني وحيد خاليلوزديش، مدرب المنتخب المغربي الأول، ضمن قائمته النهائية المستدعاة لخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش، قائلا: "اختيار وليد أزارو ضمن قائمة المنتخب المغربي أمر مهم في هذا التوقيت، وسيرفع من روحه المعنوية".

وأوضح النجم السابق للأهلي المصري أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس محمود الخطيب، معلقا بالقول: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي تعود إلى ترشح زوج ابنتي في انتخابات الفريق على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر، رئيس النادي السابق".

وتابع ضياء السيد حديثه: "ليست لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر. كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء، كما أن العمل في مجال التدريب يحتاج إلى مساندة الإعلام، بجانب العلاقات الجيدة مع مسؤولي الأندية".

يشار إلى أن وليد أزارو ينتظر حسم مستقبله رسميا مع فريقه الحالي، إذ ينتظر أن يغادر صوب الخليج بعدما أبدت عدة أندية اهتمامها بخدماته، على رأسها السد القطري. كما توصل النجم السابق للدفاع الجديدي بعروض احترافية من أندية أوروبية.