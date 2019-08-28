الجامعة تعين الفرنسي شوفان لمساعدة خاليلوزيتش

أوعنا بلعيد

أصبح الفرنسي لوندري شوفان، بشكل رسمي، المدرب المساعد للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، إذ سيشرفان على قيادة الإدارة التقنية للأسود خلال القادم من المواعيد.

وتعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الفرنسي لوندري شوفان، لشغل منصب المدرب المساعد، للبوسني خاليلوزيتش، بعدما رفض مساعده السابق مرافقته للعمل معه بالطاقم التقني للأسود، وفضل خوض تجربة جديدة، رفقة منتخب بلاده الفرنسي والاشتغال رفقة ديدي دشامب.

وكان الفرنسي لوندري قد وصل إلى المغرب قبل يومين، بغية توقيع عقده مع الجهاز الوصي عن تدبير شؤون كرة القدم المغربية، رغم أن البوسني، كان يرغب في تعيين سيريل موان، الأخير الذي جاوره في مختلف محطاته التدريبية، قبل أن يلتحق مؤخرا للاشتغال معدا بدنيا داخل المنتخب الفرنسي.

وعلى الأرجح سيحتفظ الأسطورة المغربية مصطفى حجي، بمنصبه في الطاقم التقني للمنتخب الوطني، حيث سيعمل مساعدا للبوسني وهو نفس المنصب الذي كان يشغله رفقة الفرنسي هيرفي رونار، المدرب الحالي للمنتخب السعودي وكذلك رفقة الإطار الوطني بادو الزاكي.

وكان المدرب البوسني قد عقد اجتماعين متتاليين في اليومين الأخيرين مع حجي، قبل الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المكونة من 27 لاعبا والمستدعاة لخوض وديتي بوركينافسو والنيجير، يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

جدير بالإشارة إلى أن لوندري كان يشغل منصب مدير التكوين بفريق رين الفرنسي، كما سبق له أن أشرف على تدريب بعض الأندية الفرنسية، كما أشرف لفترة قصيرة على تدريب فريق النادي الإفريقي التونسي.