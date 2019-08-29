جامعة الكرة تحرم "الكاك" من الكاميروني كامبوس

أوعنا بلعيد

حسم مسؤولو فريق الفتح الرياضي الرباطي قضية المهاجم الكاميروني جوزيف كامبوس لصالحهم، بعدما أصبح الأخير مؤهلا للدفاع عن ألوان ممثل الكرة الرباطية خلال المباريات الرسمية.

وتعاقد الفتح الرباطي مع اللاعب كومبوس في المركاتو الصيفي، غير أن فريقه النادي القنيطري احتج على رحيل مهاجمه صوب FUS، واعتبر انتقاله غير قانوني، ما دفعه إلى رفع شكوى لدى الجامعة الملكية المغربية للعبة.

وطالب مسؤولو الفريق القنيطري بفتح تحقيق في هذا التعاقد، وفسخ العقد الذي يجمع اللاعب بفريقه الجديد، لكن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة قضت باعتبار انتقال كومبوس إلى الفتح قانونيا، ليصير بذلك مؤهلا لحمل قميص الفريق في الموسم الجديد.

وكانت لجنة النزاعات التابعة للجامعة قد فسخت عقد كومبوس مع النادي القنيطري، بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية، ليضطر بعدها إلى الرحيل بغية خوض تجربة احترافية جديدة بعد فسخ عقده تلقائيا من جانب واحد.

وكان اللاعب المذكور تألق في الموسم الماضي مع النادي القنيطري، ونال لقب هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 21 هدفا، وتلقى مجموعة من العروض من قبل أندية أبدت اهتمامها بخدماته، قبل أن يختار الانضمام إلى مجموعة المدرب وليد الركراكي.