24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عطشى مولاي بوعزة يلجؤون إلى التصعيد بخنيفرة (5.00)

  2. باحث: أساتذة مغاربة يعملون في مطاعم بإسبانيا (5.00)

  3. بنعطية يبدي استعداده للعودة إلى البطولة الإيطالية (5.00)

  4. "مي خدوج" .. سيدة نذرت حياتها لتخفيف معاناة مرضى السرطان (5.00)

  5. مشاريع تنموية تعزّز البنيات التحتية لمدينة وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مواجهات نارية في دور مجموعات "أبطال أوروبا"

مواجهات نارية في دور مجموعات "أبطال أوروبا"

مواجهات نارية في دور مجموعات "أبطال أوروبا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 غشت 2019 - 18:05

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019 / 2020 ، والتي أجريت اليوم الخميس في موناكو، عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الإسباني- كلوب بروج البلجيكي- جالطة سراي التركي.

المجموعة الثانية : بايرن ميونخ الألماني- توتنهام الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- ريد ستار بلجراد الصربي.

المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب الكرواتي- أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة : يوفنتوس الإيطالي- أتلتيكو مدريد الإسباني- باير ليفركوزن الألماني- لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- سالزبورج النمساوي- جنك البلجيكي.

المجموعة السادسة : برشلونة الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني- انتر ميلان الإيطالي- سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة : زينيت سان بطرسبرج الروسي- بنفيكا البرتغالي- ليون الفرنسي- لايبزج الألماني.

المجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي- بلنسية الإسباني- ليل الفرنسي.

وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، جنبت الفرق التي تنتمي لبلد واحد من الوقوع سويا في مجموعة واحدة.

كما كان اليويفا قرر عدم وضع أي فرق من أوكرانيا وروسيا في مجموعة واحدة نظرا للأزمة الدائرة بين البلدين.

ووزعت الفرق ال32 المتأهلة لدور المجموعات إلى أربعة مستويات حيث ضمت كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل مستو.

وتنطلق فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 و18 أيلول/سبتمبر المقبل فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة باسطنبول في 30 أيار/مايو 2020 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.