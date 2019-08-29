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كُتّاب وآراء
فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
توج الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك اليوم الخميس بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019 .
وتفوق فان دايك قلب دفاع ليفربول على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي.
وأصبح فان دايك أول مدافع يتوج بالجائزة على مدار تاريخها الذي يمتد من 2011 حتى الآن كما أصبح سادس لاعب يتوج بالجائزة حيث توج بها رونالدو ثلاث مرات سابقة كما فاز بها ميسي مرتين فيما ذهبت الجائزة مرة واحدة لكل من الإسباني أندريس إنييستا والفرنسي فرانك ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش.
ولعب فان دايك دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.