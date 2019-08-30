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الرئيسية | رياضة | برادة ينتقل رسميا من تاراغونا إلى الشيحانية القطري

برادة ينتقل رسميا من تاراغونا إلى الشيحانية القطري

برادة ينتقل رسميا من تاراغونا إلى الشيحانية القطري
أوعنا بلعيد
الجمعة 30 غشت 2019 - 15:33

عزز فريق الشيحانية القطري لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي عبد العزيز برادة، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، قادما من فريق خيمناسيا دي تاراغونا (الدرجة الثانية بالدوري الإسباني)، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الفريق القطري تعاقده مع برادة بعدما اجتاز الأخير الكشف الطبي الروتيني بنجاح بمستشفى اسبيتار، ليصبح بذلك خامس لاعب أجنبي بالفريق الذي يضم في صفوفه كلا من كيسي امانجوا، وألفارو ميخيا، وريبين سولاقا، ودي يونج.

وكان الطاقم التقني لفريق الشيحانية قد حدد صانع ألعاب الأسود الأسبق ليحل مكان الأرجنتيني لوتشو، الذي غادر الفريق لخوض تجربة جديدة، ما دفع مدرب الفريق للمراهنة على خيار المغربي بحكم تجربته وخبرته.

ويملك الوافد الجديد خبرة ميدانية راكمها عبر سنوات طوال؛ إذ سبق له أن لعب لعدة أندية عربية وأوربية، ويتعلق الأمر بفرق خيتافي الإسباني، الجزيرة الإماراتي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والنصر الإماراتي، قبل الانتقال إلى أنطالياسبور التركي، ليحمل بعدها ألوان تاراغونا الإسباني.

ويتمتع برادة بإمكانات كبيرة، كما تألق رفقة المنتخب الوطني الأولمبي وقاده إلى التأهل إلى أولمبياد لندن 2012، كما دافع عن قميص المنتخب الأول وكان من بين الأسماء المنتظر منها أن تقدم الكثير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - إن كنت ناسي أفكرك الجمعة 30 غشت 2019 - 16:25
هؤلاء الخليجين لو قاموا بشراء الاندية المغربية,لكان افضل بدلا من شراء لاعبين بملايين الدولارات,والتي لن يستطيعوا اعادتها ولو بعد 10سنوات,خاصة في الدوري القطري الذي لا يتابعه احد,عكس الدوري المغربي
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2 - مهتم الجمعة 30 غشت 2019 - 16:40
يبدو ان الاندية الاوروبية بدأت تستغني عن خدمات المحترفين المغاربة وتتخلص منهم الواحد تلو الآخر ، ولم يجد هؤلاء من حيلة لإنقاذ ماء الوجه سوى الهروب الى أندية الخليج للاختباء هناك وفي نفس الوقت غرف الملايين وسط بطولة خليجية هزيلة
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