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كُتّاب وآراء
برادة ينتقل رسميا من تاراغونا إلى الشيحانية القطري
عزز فريق الشيحانية القطري لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي عبد العزيز برادة، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، قادما من فريق خيمناسيا دي تاراغونا (الدرجة الثانية بالدوري الإسباني)، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن الفريق القطري تعاقده مع برادة بعدما اجتاز الأخير الكشف الطبي الروتيني بنجاح بمستشفى اسبيتار، ليصبح بذلك خامس لاعب أجنبي بالفريق الذي يضم في صفوفه كلا من كيسي امانجوا، وألفارو ميخيا، وريبين سولاقا، ودي يونج.
وكان الطاقم التقني لفريق الشيحانية قد حدد صانع ألعاب الأسود الأسبق ليحل مكان الأرجنتيني لوتشو، الذي غادر الفريق لخوض تجربة جديدة، ما دفع مدرب الفريق للمراهنة على خيار المغربي بحكم تجربته وخبرته.
ويملك الوافد الجديد خبرة ميدانية راكمها عبر سنوات طوال؛ إذ سبق له أن لعب لعدة أندية عربية وأوربية، ويتعلق الأمر بفرق خيتافي الإسباني، الجزيرة الإماراتي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والنصر الإماراتي، قبل الانتقال إلى أنطالياسبور التركي، ليحمل بعدها ألوان تاراغونا الإسباني.
ويتمتع برادة بإمكانات كبيرة، كما تألق رفقة المنتخب الوطني الأولمبي وقاده إلى التأهل إلى أولمبياد لندن 2012، كما دافع عن قميص المنتخب الأول وكان من بين الأسماء المنتظر منها أن تقدم الكثير.