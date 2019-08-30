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الرئيسية | رياضة | التعازي تتقاطر على لويس إنريكي بعد وفاة ابنته

التعازي تتقاطر على لويس إنريكي بعد وفاة ابنته

التعازي تتقاطر على لويس إنريكي بعد وفاة ابنته
هسبريس - إفي
الجمعة 30 غشت 2019 - 09:42

عمت حالة من الحزن الوسط الرياضي بعد إعلان مدرب منتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي وفاة ابنته تشانا (تسعة أعوام)، حيث انهالت التعازي.

وتسابق رياضيون من جميع أنحاء العالم خاصة من الفرق التي لعب لها إنريكي حين كان لا يزال لاعبا، مثل خيخون وريال مدريد وبرشلونة، والفرق التي دربها مثل سلتافيغو وروما وبرشلونة، على تعزيته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما جاءت رسائل التعزية والتضامن من جانب الاتحاد الإسباني والليغا واتحاد اللاعبين الإسبان ولاعبين ورياضيين وحتى رئيس الحكومة الإسبانية لتسيير الأعمال بدرو سانشيز، ومسئولين من أحزاب سياسية مختلفة.

وكتب الاتحاد الإسباني على حسابه عبر شبكة (تويتر) الاجتماعية "يبكي الاتحاد فقدان الصغيرة تشانا التي كان عمرها تسعة أعوام فحسب، ابنة المدرب واللاعب الدولي الإسباني، لويس إنريكي مارتينيز. نود أن نعرب عن أصدق تعازينا لذوي وأقرباء إنريكي، ونقف إلى جوارهم في مصابهم".

من جانبه، قال بدرو سانشيز "لا توجد كلمات تكفي للتعبير عن هذا الألم. كل الدعم للويس إنريكي وأسرته في خسارة تشانا الصغيرة"، وذلك في رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما نشر جيرار بيكيه لاعب البارصا عبر حساباته الاجتماعية رسالة هي "أستاذي، أشعر بالأسف الشديد. فلترقدي بسلام يا تشانا".

كذلك كتب قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سرخيو راموس "أيها الأستاذ، كل التضامن والحب لك ولأسرتك. لا توجد كلمات، لكننا جميعا إلى جوارك دائما".

بالمثل، أكد مهاجم أتلتيكو مدريد ألبارو موراتا أنه "لا توجد كلمات كافية في هذا الموقف العصيب، لكننا نبعث لك من هنا بكل التمنيات بالتحلي بالقوة والحب في العالم. فلترقد تشانا بسلام".

كذا، بعث تياغو ألكانتارا لاعب برشلونة السابق وبايرن ميونخ الحالي برسالة هي "كل المؤازرة والقوة للأسرة في هذه الأوقات الصعبة"، وأعرب منير الحدادي لاعب البارصا السابق وإشبيلية الحالي عن "تعازيه الخالصة في هذه الفترة الحالكة. عناق قوي لك يا أستاذي".

من جانبه، أوضح رافا نادال الذي يخوض حاليا بطولة أمريكا المفتوحة للتنس "علمت للتو بالنبأ المفجع لوفاة تشانا. أشعر بالحزن العميق ولا يمكنني تخيل ألم الأسرة. عناق هائل للويس إنريكي وعائلته رغم المسافة. كل القوة والمؤازرة في هذه الأوقات العصيبة".

أما باو جاسول لاعب بورتلاند تريل بليزرس للسلة، فقد أكد "كل القوة والدعم لك ولأسرتك بالكامل في هذا الوقت العصيب. أبعث لك بعناق قوي جدا. ارقدي بسلام يا تشانا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - barça dima الجمعة 30 غشت 2019 - 18:33
اللهم ارحم الجميع.لاتزال صغيرة ولكن حان وقت رحيلها .
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2 - متابعة الجمعة 30 غشت 2019 - 18:58
رحمها الله واسكنها فسيح جناته ورزق الصبر لأهلها فعلا من اصعب الامتحانات في هذه الحياة وفاة الابناء جرح لا يشفى لا يشعر به سوى من ذاق مرارته رحم الله ابنتي الصغيرة سبع سنوات رغم انقضاء عشر سنوات لازالت أذكر كل شي وكأنه حدث بالأمس القريب رحم جميع اموات المسلمين وغير المسلمين وغفر لنا ولهم
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