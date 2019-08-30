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الرئيسية | رياضة | برشلونة يرفض عرض سان جيرمان لبيع نيمار

برشلونة يرفض عرض سان جيرمان لبيع نيمار

برشلونة يرفض عرض سان جيرمان لبيع نيمار
هسبريس - إفي
الجمعة 30 غشت 2019 - 15:07

رفض برشلونة عرضا من باريس سان جيرمان لبيع لاعبه البرازيلي نيمار لاعتبار النادي الكتالوني أنه "غير قابل للتطبيق".

وذكرت إذاعة (راديو كتالونيا) الجمعة نقلا عن مصادر من برشلونة أن النادي الكتالوني "رفض رسميا آخر عرض من باريس سان جيرمان" والذي كان يقضي بدفع البارصا 130 مليون يورو وإعارة الفرنسي عثمان ديمبيلي فضلا عن التخلي عن إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو مقابل حصوله على نيمار.

وتأكدت (إفي) من مصدر من برشلونة أن النادي رفض عرض باريس سان جيرمان ولم يقدم المزيد من العروض وسينتظر تنازلات من جانب النادي الباريسي "نظرا لأن البارصا لن يقلل من قيمة لاعبيه" وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر لـ(إفي) "نحن لم نسعى مطلقا للحصول على خدمات نيمار بل باريس سان جيرمان هو من عرض لاعبه في السوق نظرا لرغبته في الرحيل على ما يبدو ونحن أبدينا اهتمامنا. مطالب باريس سان جيرمان كبيرة للغاية ونحن لا نقبلها، لا سيما وأنها تقلل من قيمة لاعبين نؤمن أن قيمتهم عالية. في الوقت الحالي تبلغ قيمة الصفقة 215 مليون ونحن لا نقبلها".

وبحسب المصدر، فإن النادي الكتالوني "لم يعرض أي لاعب بل كان باريس سان جيرمان من يعرض الأسماء التي يرغب فيها"، مبرزا "نحن لن نقلل من قيمة أي لاعب من لاعبينا لأن من يطلبهم باريس سان جيرمان قيمتهم مهمة".

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