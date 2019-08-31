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كُتّاب وآراء
كشاني يجاور 6 لاعبين مغاربة بالدوري المصري
يراهن الطاقم التقني لفريق حرس الحدود المصري لكرة القدم، تحت إشراف طارق العشري، على خبرة المغربي بدر كشاني، من أجل قيادة هجوم الفريق خلال القادم من المواعد.
وتعاقد الفريق المصري، الخميس، مع المهاجم بدر كشاني، بموجب عقد يمتد لموسمين، قادما من فريق حسنية أكادير، لينضاف بذلك إلى تعاقدات الفريق الجديدة، ويتعلق الأمر بأحمد جعفر وأحمد شرويدة ومحمد شطة وجاتوش بانوم وعمرو الحلواني.
ووقّع المهاجم المغربي المذكور على عقود انتقاله بحضور طارق العشري، مدرب الفريق ومسؤولي الحرس، بعدما قرر اللاعب خوض تجربة احترافية جديدة اختار هذه المرة أن تكون خارج الدوري المغربي الاحترافي.
وبانضمام كشاني إلى حرس الحدود، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة الذين يمارسون بأرض الفراعنة إلى ستة لاعبين؛ وهم: محمد أوناجم، وخالد بوطيب، ثم أشرف بنشرقي من الزمالك المصري، ووليد أزارو في الأهلي المصري، وعبد الكبير الوادي المنتقل خلال اليومين الماضيين إلى وادي دجلة قادما من فريق اتحاد طنجة.
ولعب الوافد الجديد، البالغ من العمر 29 عاما، لعدة أندية مغربية؛ على رأسها الرجاء الرياضي، واتحاد طنجة، ونهضة بركان، والفتح الرباطي وأولمبيك أسفي، والنادي القنيطري، ثم حسنية أكادير.