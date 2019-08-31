24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)

  2. حمودي ولغات التدريس (5.00)

  3. إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)

  4. مصل سم العقارب (5.00)

  5. الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كشاني يجاور 6 لاعبين مغاربة بالدوري المصري

كشاني يجاور 6 لاعبين مغاربة بالدوري المصري

كشاني يجاور 6 لاعبين مغاربة بالدوري المصري
أوعنا بلعيد
السبت 31 غشت 2019 - 02:20

يراهن الطاقم التقني لفريق حرس الحدود المصري لكرة القدم، تحت إشراف طارق العشري، على خبرة المغربي بدر كشاني، من أجل قيادة هجوم الفريق خلال القادم من المواعد.

وتعاقد الفريق المصري، الخميس، مع المهاجم بدر كشاني، بموجب عقد يمتد لموسمين، قادما من فريق حسنية أكادير، لينضاف بذلك إلى تعاقدات الفريق الجديدة، ويتعلق الأمر بأحمد جعفر وأحمد شرويدة ومحمد شطة وجاتوش بانوم وعمرو الحلواني.

ووقّع المهاجم المغربي المذكور على عقود انتقاله بحضور طارق العشري، مدرب الفريق ومسؤولي الحرس، بعدما قرر اللاعب خوض تجربة احترافية جديدة اختار هذه المرة أن تكون خارج الدوري المغربي الاحترافي.

وبانضمام كشاني إلى حرس الحدود، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة الذين يمارسون بأرض الفراعنة إلى ستة لاعبين؛ وهم: محمد أوناجم، وخالد بوطيب، ثم أشرف بنشرقي من الزمالك المصري، ووليد أزارو في الأهلي المصري، وعبد الكبير الوادي المنتقل خلال اليومين الماضيين إلى وادي دجلة قادما من فريق اتحاد طنجة.

ولعب الوافد الجديد، البالغ من العمر 29 عاما، لعدة أندية مغربية؛ على رأسها الرجاء الرياضي، واتحاد طنجة، ونهضة بركان، والفتح الرباطي وأولمبيك أسفي، والنادي القنيطري، ثم حسنية أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.