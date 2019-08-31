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الرئيسية | رياضة | بونو ينشد الرحيل قبل إغلاق "المركاتو الصيفي"

بونو ينشد الرحيل قبل إغلاق "المركاتو الصيفي"

بونو ينشد الرحيل قبل إغلاق "المركاتو الصيفي"
أوعنا بلعيد
السبت 31 غشت 2019 - 07:15

دخل فريق تورينو الإيطالي على الخط بخصوص التعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب جيرونا الإسباني، بعدما عبّر حارس الأسود عن رغبته الواضحة في تغيير الأجواء والرحيل قبل إغلاق المركاتو الصيفي الحالي.

وحسب مصادر إسبانية وإيطالية، فقد جرى عرض خدمات ياسين بونو على نادي تورينو الإيطالي، مشيرة إلى أن حارس الأسود رحّب بالفكرة وأبدى استعداده لخوض تجربة جديدة بالكالشيو الإيطالي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الحارس المذكور يتجه إلى حسم مستقبله منذ إعلان رغبته في الرحيل عن نادي جيرونا بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وبات قريبا من الانتقال من فريقه الكتالوني.

ويقترب ياسين بونو من حمل قميص فريق ليفانتي بنظام الإعارة لموسم واحد، في صفقة مقايضة مع الإسباني أويير أولازابال، والذي من المفترض أن يأخذ مكانه في تشكيلة جيرونا.

وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن بونو فقد رسميته في جيرونا بسبب رغبته في المغادرة، مشيرة إلى أنه أصبح قريبا من ارتداء قميص ليفانتي على بعد أيام قليلة من إغلاق المركاتو الصيفي الحالي.

وسينتقل الحارس المذكور إلى فريق ليفانتي قبل حلول يوم الاثنين المقبل، وهو موعد إغلاق سوق الانتقالات الحالية. وبالرغم من بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة بين إدارة ليفانتي ونظيرتها من جيرونا، فإن فريق تورينو الإيطالي يريد قلب الموازين والظفر بتوقيع حارس الأسود.

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