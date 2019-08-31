24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يخفّف تدبير المخاطر والأزمات من تداعيات الكوارث الطبيعية
- التصوير عوض المساعدة
- أمن أصيلا يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا
- مخطط تنمية "كازا" .. الملايير تفشل في تحسين عيش البيضاويين
- العمراني يستعرض معالم السياسة الإفريقية للمغرب
"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)
إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)
- بوعشرين: تخلي معتقلي الريف عن الجنسية يبدد تعاطف المغاربة - (100)
- الحكومة تُخصص 218 مليون لإنجاز دراسة حول "زواج القاصرات" - (73)
- حمودي: أقوال عصيد حول العربية "كليشيهات" .. آراء المقرئ إيديولوجية - (71)
- منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست" - (68)
- مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بونو ينشد الرحيل قبل إغلاق "المركاتو الصيفي"
دخل فريق تورينو الإيطالي على الخط بخصوص التعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب جيرونا الإسباني، بعدما عبّر حارس الأسود عن رغبته الواضحة في تغيير الأجواء والرحيل قبل إغلاق المركاتو الصيفي الحالي.
وحسب مصادر إسبانية وإيطالية، فقد جرى عرض خدمات ياسين بونو على نادي تورينو الإيطالي، مشيرة إلى أن حارس الأسود رحّب بالفكرة وأبدى استعداده لخوض تجربة جديدة بالكالشيو الإيطالي.
من جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الحارس المذكور يتجه إلى حسم مستقبله منذ إعلان رغبته في الرحيل عن نادي جيرونا بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وبات قريبا من الانتقال من فريقه الكتالوني.
ويقترب ياسين بونو من حمل قميص فريق ليفانتي بنظام الإعارة لموسم واحد، في صفقة مقايضة مع الإسباني أويير أولازابال، والذي من المفترض أن يأخذ مكانه في تشكيلة جيرونا.
وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن بونو فقد رسميته في جيرونا بسبب رغبته في المغادرة، مشيرة إلى أنه أصبح قريبا من ارتداء قميص ليفانتي على بعد أيام قليلة من إغلاق المركاتو الصيفي الحالي.
وسينتقل الحارس المذكور إلى فريق ليفانتي قبل حلول يوم الاثنين المقبل، وهو موعد إغلاق سوق الانتقالات الحالية. وبالرغم من بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة بين إدارة ليفانتي ونظيرتها من جيرونا، فإن فريق تورينو الإيطالي يريد قلب الموازين والظفر بتوقيع حارس الأسود.