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كُتّاب وآراء
أيت بناصر يحقق حلم اللعب في بوردو الفرنسي
تعاقد فريق بوردو الفرنسي لكرة القدم مع الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء بمبلغ 4 ملايين يورو، قادما من فريق موناكو الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن الفريق الفرنسي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع أيت بناصر، أفضى إلى توقيعه في كشوفات فريقه الجديد بعدما اجتاز الفحص الطبي الروتيني بنجاح.
وانضم أيت بناصر إلى فريقه الجديد الذي استقدمه على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء "الإلزامي" مقابل 4 ملايين يورو في يونيو 2020.
وكانت رغبة اللاعب حاسمة في الانتقال إلى بوردو، بعدما ضغط على إدارة ناديه موناكو للرحيل وقبول مفاوضات بوردو دون بقية الأندية المهتمة بخدماته، ما ساهم في توصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي أفضى إلى توقيع العقد الجديد.
وبالتوازي مع حياته المهنية في النوادي التي دافع عن ألوانها سابقا، دافع أيت بناصر عن ألوان المنتخب الوطني المغربي أول مرة عام 2016 وشارك في ثلاث مسابقات كبرى مع أسود الأطلس، ويتعلق الأمر بكأس الأمم الأفريقية في عامي 2017 و2019 وكأس العالم 2018، وخاض 22 مباراة دولية.
وبخصوص مميزاته وإمكاناته، قال فريق بوردو الفرنسي إن لاعب خط وسط الأسود لاعب تقني بجودة عالية مع تمريرات رائعة ودقيقة، وذلك يسمح لناديه بالدفاع جيدًا وضمان الانتقال السلس صوب الهجوم، ويملك خبرة كبيرة رغم بلوغه سن 23 سنة فقط، ولديه مساحة كبيرة للتحسن.
جدير بالإشارة إلى أن أيت بناصر خاض 79 مباراة في دوري الدرجة الأولى في مسيرته، سجل خلالها 3 أهداف وأعطى تمريرتي "أسيست"، كما لعب الموسم المنقضي 31 مباراة بقميص موناكو، بالإضافة إلى سانت إيتيان الذي انتقل إليه كمعار لمدة 6 أشهر.