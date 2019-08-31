زاكيني يخلف هيفتي في "طبيب المنتخب المغربي"

أوعنا بلعيد

استقرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على سعيد زاكيني، الطبيب السابق للمنتخب المحلي، ليحل مكان عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الأول، الذي تم الاستغناء عن خدماته بعد سنين طويلة من العمل رفقة أسود الأطلس.

وسيباشر سعيد زاكيني مهامه رسميا يوم الاثنين المقبل، على هامش التربص الإعدادي للمنتخب الوطني الأول، تحضيرا للمباراتين الوديتين أمام بوركينافاسو والنيجر والمقررتين يومي 6 و10 شتنبر، بمدينة مراكش.

وحسب مصدر هسبريس، سيختار الطبيب الجديد لأسود الأطلس الطاقم الذي سيشتغل برفقته، بعدما تم إلحاق كريم سرحان المعالج الطبيعي، الذي عمل لسنوات ضمن الطاقم الطبي للأسود، بالمنتخب المحلي.

ويمارس كريم سرحان مهامه رفقة المنتخب المحلي الذي يستعد بدوره لمباراته القوية أمام المنتخب الجزائري يوم 20 شتنبر المقبل، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الكاميرون في 2020.

وينوي الجهاز الوصي على تدبير شؤون كرة القدم المغربية الإبقاء على هيفتي ضمن الطاقم المساعد للحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، بعدما طلبت الجامعة من طبيب الأسود المشاركة في التجمع التدريبي للمنتخب المحلي، رغبة منها في الإبقاء عليه طبيبا للمحليين.

وراكم هيفتي تجربة كبيرة في الطب الرياضي، عبر السنوات الطوال التي اشتغل فيها طبيبا سواء رفقة الوداد الرياضي أو المنتخب الوطني؛ وهو ما منحه شهرة كبيرة في المغرب خولت له السهر على علاج لاعبين من مختلف الأندية الوطنية، واللاعبين الأفارقة المصابين، في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع عدد من الاتحادات الكروية الإفريقية في إطار انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي.

وسبق لهيفتي أن أنهى مهامه كطبيب رسمي للفريق الأحمر بسبب خلافه مع سعيد الناصيري، رئيس النادي، بالإضافة إلى الطاقم الطبي، وبعث برسالة إلى المكتب المسير للـ"WAC" يؤكد من خلالها وضع الحد لعلاقته مع المجموعة الحمراء.