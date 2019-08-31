لزعر يعود إلى أجواء التباري في الدوري الإيطالي‬

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق كوسينزا كالشيو، المنتمي إلى الدرجة الثانية بالدوري الإيطالي، مع الدولي المغربي أشرف لزعر، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من فريق نيوكاستل الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مصدر هسبريس المقرب من اللاعب، فقد اجتاز أشرف لزعر الكشف الطبي بنجاح ليوقع بذلك على عقد انتقاله إلى فريق كوسينزا كالشيو، على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء نهاية الموسم ليخوض بذلك ثالث تجاربه بألوان أندية الدوري الإيطالي بعدما دافع سابقا عن باليرمو وبينيفينيتو.

وأضاف المصدر دائما أن أشرف انضم إلى فريقه الجديد بطلب من مدرب الفريق الذي يرغب في تقويته خطه الخلفي، لا سيما بعد خروج عدة لاعبين من أبرزهم المدافع الألباني الدولي كاستريوت ديرماكو، الذي وقّع في كشوفات فريق بارما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده بعقد يمتد حتى 2023.

وعاش الظهير الأيسر المغربي تجربة فاشلة مع نيوكاستل الإنجليزي، إذ إنه لم يحظ إلا بفرص نادرة لإثبات نفسه فوق أرضية الملعب سواء مع المدرب الإسباني السابق رفائيل بينتيز وكذلك رفقة الإنجليزي ستيف بروس، المدرب الجديد لفريق المكابايس الإنجليزي.

ولم يلعب اللاعب سالف الذكر خلال الموسم الجديد رفقة نيوكاستل، بعدما قرر المدرب عدم الاعتماد عليه أمام أرسنال ونوريتش سيتي وتوتنهام هوتسبرت برسم الجولات الأولى والثانية والثالثة ضمن البريميرليغ، حيث لازم دكة البدلاء في أغلب المباريات سواء بالموسم المنصرم أو الحالي؛ وهو ما جعله يؤمن بضرورة الرحيل عن أسوار نيوكاسل، في المركاتو الجاري.

وعاد لزعر إلى أجواء التباري بالكالشيو، لا سيما أن تجربته مع نيوكاستل لم تكن في المستوى المطلوب، إذ أصبح اللاعب خارج حسابات الطاقم التقني لنيوكاستل، إذ لم يتم الاعتماد على خدماته سوى في 10 مباريات الموسم الماضي قبل أن تتم إعارته إلى نادي شيفلد وينزداي بالنصف الثاني من الموسم وخاص بقميصه أربع مباريات.