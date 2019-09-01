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كُتّاب وآراء
تورينو يسارع الزمان للتعاقد مع أسامة الإدريسي
يحاول مسؤولو فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم استغلال ما تبقى من الوقت على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بغية التعاقد مع الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مهاجم أزد الكمار الهولندي.
وحسب مصادر إيطالية، فإن الطاقم التقني لفريق تورينو يرغب في تعزيز الخط الأمامي، وقد استقر على خيار المهاجم المغربي الشاب أسامة الإدريسي؛ إذ يرى فيه سلاحا تكتيكيا يملك كل الإمكانات لتقديم الإضافة المرجوة.
ويتحرك مسؤولو الفريق الإيطالي بسرعة كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة نادي الكمار ووكيل أعمال اللاعب المغربي، كما يرغبون في اتمام التعاقد مع فرانسوا كامانو، مهاجم بوردو الفرنسي.
ويداهم الوقت إدارة تورينو التي بقي أمامها مهلة 48 ساعة فقط قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة أزد الكمار الهولندي، الذي يملك عقد اللاعب المغربي الممتد إلى غاية صيف 2022.