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الرئيسية | رياضة | جماهير الخور تشيد بحمودان بعد الانتصار الأول

جماهير الخور تشيد بحمودان بعد الانتصار الأول

جماهير الخور تشيد بحمودان بعد الانتصار الأول
أوعنا بلعيد
الأحد 01 شتنبر 2019 - 02:25

أشاد جمهور الخور القطري لكرة القدم بالمهاجم المغربي أحمد حمودان، الذي قاد فريقه لتحقيق أول فوز هذا الموسم على حساب نادي أم صلال، برسم الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.

واحتفى أنصار الفريق القطري بالمهاجم المغربي حمودان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 65 من شوط المباراة الثاني، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "الجنوب بمدينة الوكرة" بقيادة الحكم حمد السباعي.

ولعب النجم السابق لفريق اتحاد طنجة أساسيا منذ بداية اللقاء، وأزعج دفاع الخصم كثيرا قبل استلامه لتمريرة عرضية من الجهة اليمنى تعامل معها بذكاء بفضل تمركزه الجيد داخل معترك العمليات وأسكنها في شباك الفريق الخصم على يمين الحارس، مانحا بذلك الفوز لفريقه.

وأبدى عمر نجحي، مدرب الخور، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أم صلال، وقال متحدثا لوسائل الإعلام: "حققنا فوزا مستحقا بعد أداء جيد ورجولي من قبل اللاعبين على الرغم من مواجهة منافس قوي ومنظم داخل الملعب".

وأضاف: "هذه النتائج الجيدة التي حققناها في بداية الدوري ستدفعنا لتحقيق المزيد خلال القادم من المواعد، الحمد لله جهزنا أنفسنا بشكل جيد في المعسكر الإعدادي قبل بداية الموسم، ولن نصبح بعد ذلك خصما سهلا لأي فريق بالدوري".

وأنهى حديثه بالقول: "نعمل في فريق الخور كعائلة واحدة، وهو ما يجعلنا نلعب بحماس كبير، ولا توجد أي مشاكل بيننا، وهناك تعاون كبير بين الإدارة والطاقم الفني واللاعبين، كما أن فترة التوقف المقبلة للدوري ستكون مفيدة من أجل تصحيح الأخطاء واستغلالها بصورة مثالية".

وعقب هذا الفوز الثمين، رفع نادي الخور رصيده إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد نادي أم صلال عند نقطة واحدة.

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