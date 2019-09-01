روما يعود إلى خيار زياش قبل إغلاق "الميركاتو"

أوعنا بلعيد

يبدو أن الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية قد تشهد جديدا بخصوص انتقال الدولي المغربي حكيم زياش من فريقه أجاكس أمستردام بالدوري الهولندي إلى الدوري الإيطالي بغية خوض تجربة جديدة.

وحسب ما ذكرته مصادر إيطالية، فإن إدارة أيس روما الإيطالي عازمة على تقديم عرض جديد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى نظيرتها بأياكس أمستردام بغية إقناعها بتسريح المايسترو المغربي والسماح له بالرحيل.

وأوضحت إذاعة "راديو راديو" الإيطالية أن إدارة روما سترمي بثقلها خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استقطاب صانع ألعاب الأسود بالرغم من إقدام أياكس قبل ثلاثة أسابيع على تمديد عقده إلى غاية 2022 ورفع راتبه السنوي، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين دخلا في الإيردفيزي.

وأضافت المصادر ذاتها أن ذئاب العاصمة الإيطالية يعملون على انتداب اللاعب المذكور، موردة أنهم سيقدمون عرضا مناسبا لإدارة أياكس وللاعب كذلك، مع مضاعفة راتبه ومنح نسبة معينة لإدارة الفريق الهولندي في حال تم بيع عقده مستقبلا.

وسيحاول المكتب المسير لأيس روما حسم الصفقة خلال الساعات الأخيرة المتبقية على إغلاق سوق الانتقالات، مع محاولة دفع قيمة الصفقة مقسمة على ثلاث سنوات.

جدير بالإشارة إلى أن فريق أيس روما كان قريبا من التعاقد مع حكيم زياش الموسم المنصرم، قبل أن يقرر الانسحاب من الصفقة بدون سابق إنذار، وهو ما أغضب صانع ألعاب الأسود كثيرا بالإضافة إلى إدارة أياكس التي ترفض عقب ذلك التعامل مجددا مع نادي العاصمة الإيطالية، ما سيصعب خروج اللاعب إن لم يجعله شبه مستحيل.