"حافة الهاوية" تطيل مسلسل نيمار .. الصفقة تنتظر "الوقت الميت"

هسبريس - متابعة

بعد أسابيع من الشد والجذب، وتقارير وتكهنات لم تهدأ يوما، بدا من الواضح أن باريس سان جرمان وبرشلونة لم يقتربا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأمس السبت، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن المدير الرياضي في سان جرمان، ليوناردو، قوله إن "طلبات" سان جرمان لم تتم تلبيتها حتى الآن.

التصريح الحاسم جاء قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات، منتصف ليل الإثنين، إلا أنه، ووفق ما نقلت "ماركا"، لازال هناك وقت لإتمام الصفقة، قبل أن تغلق النافذة نهائيا.

بيد أن "لعبة حافة الهاوية" هذه ستمضي إلى نهايتها على ما يبدو، إذ يتطلع الفريق الفرنسي إلى الحصول على أفضل صفقة ممكنة مقابل التخلي عن نجم اشتراه قبل عامين مقابل 222 مليون أورو، في صفقة مدوية جعلت منه، حتى الآن، أغلى لاعب في العالم.

وفي أعقاب فوز باريس سان جرمان على ميتز، الجمعة، أوضح ليوناردو الموقف الحالي لانتقال نيمار قائلا: "المفاوضات لم تنته، ولكن ليس هناك اتفاق لأن طلباتنا لم تُقبل..نحن منفتحون للحديث عن اللاعبين، ولكن لا يوجد اتفاق".

وخلال الأسابيع الأخيرة أظهر باريس سان جرمان موقفا واضحًا من التخلي عن نيمار، فحسب ليوناردو "إذا وصل عرض مرض للحصول على خدماته، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق حتى الآن".

لكن البرازيلي لم ينس توضيح أن فرصة بيع نيمار لازالت قائمة، وقال: "الموعد النهائي لأي صفقة منتصف ليل الإثنين، لم نحدد أي موعد آخر يتعارض مع ذلك".

وكانت تقارير أعلنت قبل ساعات من تصريحات المدير الفني لسان جرمان توصل ناديه مع برشلونة إلى اتفاق بشأن قيمة اللاعب البرازيلي.