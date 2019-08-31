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كُتّاب وآراء
الوداد يتعادل مع المريخ في كأس محمد السادس
عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بنتيجة التعادل هدف لمثله أمام مضيفه المريخ السوداني، في مباراة ذهاب دور 32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وتمكن أصحاب الأرض من هز شباك الحارس "الودادي" رضا التكناوتي بشكل مبكر في حدود الدقيقة الرابعة، بعد أن أدخل وليد الكرتي الكرة بالخطأ في شباك فريقه، بعثر به الفريق السوداني أوراق رفاق إبراهيم النقاش، مع بداية أطوار النزال.
وعمل لاعبو الوداد على احتكار الكرة والسيطرة على مجريات اللعب ومعه خلق بعض التحركات الهجومية، غير أنها ظلت محتشمة، في الوقت الذي تألق الحارس رضا التكناوتي في إبعاد الخطورة عن مرماه في أكثر من مرة، كانت الأبرز منها تسديدة قوية من خارج معترك العمليات في الدقيقة 18.
وفي حدود الدقيقة 36 احتسب الحكم أدهم مخادمة، ركلة جزاء للفريق المغربي، غير أن المهاجم أيوب الكعبي، فشل في ترجمتها إلى هدف التعادل، قبل أن ينجح المدافع محمد الناهيري في ذلك خلال ركلة جزاء ثانية في الوقت الضائع، مانحا هدف التعادل للفريق المغربي.
بداية الجولة الثانية عرفت ندية كبيرة بين عناصر الفريقين، دفعت الحكم الأردني لإطلاق صافرته بشكل مستمر وإيقاف اللعب باستمرار، قبل أن يشهر عقوبات انضباطية لضبط سير أطوار المباراة، خصوصا بعد تكرار وتواصل التحامات قوية بين عناصر المريخ والوداد.
وتبادل الفريقان خلال باقي الدقائق بعض محاولات التهديف، كانت الأبرز منها من جانب الفريق المغربي رأسية المهاجم أيوب الكعبي في حدود الدقيقة 68 وأيمن الحسوني في الدقيقة 78، غير أنها لم تهز الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في انتظار مباراة الإياب بالدار البيضاء.