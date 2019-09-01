بلماضي يستدعي 4 لاعبين جدد للمنتخب الجزائري

هسبريس ـ مُتابعة

وجه جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، الدعوة لأربعة لاعبين جدد للمشاركة في المعسكر الاعدادي الذي ينطلق غدا الاثنين ويستمر حتى العاشر من شتنبر الجاري.

وضمت القائمة التي كشفها عنها الاتحاد الجزائري، اليوم الأحد، 23 لاعبا بينهم 19 لاعبا شاركوا في التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر مؤخرا.

وفضل بلماضي توجيه الدعوة للاعبين جدد؛ ويتعلق الأمر بحسين بن عيادة مدافع نادي شباب قسنطينة، الذي سيعوض مهدي زفان مدافع رين الفرنسي السابق والذي لم ينضم لأي فريق بعد، والياس شتي اللاعب الجديد في صفوف الترجي الرياضي التونسي الذي سيحل مكان محمد فارس لاعب سبال الايطالي المصاب.

كما اختار الناخب لاعب خط وسط نادي بريندفورد الانجليزي سعيد بن رحمة ليحل بديلا لهشام بودواي المنشغل باحترافه في نادي نيس الفرنسي. إضافة إلى زين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي الذي سيعوض أدم وناس المتنقل حديثا من نابولي الايطالي إلى نيس الفرنسي على سبيل الاعارة.

وذكر الاتحاد الجزائري أن " الخضر" سيلعبون مباراة ودية امام بنين يوم 9 شتنبر الحالي على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، القريبة من العاصمة الجزائرية، مرجحا خوض مباراة أولى في الخامس من نفس الشهر على ملعب خمسة يوليوز في الجزائر العاصمة أمام منافس لم يكشف عنه بعد.