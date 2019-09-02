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كُتّاب وآراء
"الفيفا" يكشف القوائم النهائية لـ8 جوائز عالميّة
يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في ثماني من الجوائز الـ11 المقرر تقديمها في حفل جوائز الفيفا (جوائز الأفضل) المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 شتنبر الحالي.
ويكشف الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية، بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم، وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت. كما سيكشف الفيفا عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف وجائزة المشجع المثالي.