24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل
- محنة ذوي الإعاقة
- عدم سداد الفواتير يجر جزاءات تأخير الأداء على كبرى الشركات المغربية
- "لست سوى إنسانا"... عندما تحترق الشخصية المؤثرة إعلاميا
- استغلال الاطفال في التسول
- المتعاقدون يتشبثون بالوظيفة العموميّة ويمهدون لـ"سنة دراسيّة حارقَة" - (89)
- شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا - (83)
- جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش - (65)
- غياب مراحيض عمومية يؤرق الزوار ويُحرج مجلس المدينة في العاصمة - (46)
- خبير يوصي المغاربة بالبحث عن المهارات النفسية عند السياسيين - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نيمار يتخلى عن أمل العودة إلى صفوف برشلونة
كشفت تقارير صحافية في فرنسا أن النجم البرازيلي الدولي نيمار تخلى، مبدئيا، عن أمل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، وأنه سيواصل اللعب في ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.
وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن إدارة أعمال نيمار أبلغت الناديين بهذا القرار.
وكان نيمار ذو الـ27 عاما عرض المشاركة بـ20 مليون أورو في صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني، غير أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عنه بالشروط المقدمة من برشلونة.
ويُعْتَقَد أن آخر عروض برشلونة لباريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نيمار، كانت دفع نحو 130 مليون أورو، ونقل إيفان راتيكيتش والمدافع الصاعد جان-كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبليه لمدة عام.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية أيضا التفاصيل نفسها، غير أن باريس سان جيرمان أوضح أنه لن يوافق على مثل هذه الصفقة، خاصة أن ديمبليه رفض الانتقال إلى النادي الفرنسي.
وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، قبل عامين، مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون أورو.
وصرح نيمار في مقابلة مع قناة "اومايغول"، على موقع يوتيوب، بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2017.