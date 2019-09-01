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الرئيسية | رياضة | نيمار يتخلى عن أمل العودة إلى صفوف برشلونة

نيمار يتخلى عن أمل العودة إلى صفوف برشلونة

نيمار يتخلى عن أمل العودة إلى صفوف برشلونة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:15

كشفت تقارير صحافية في فرنسا أن النجم البرازيلي الدولي نيمار تخلى، مبدئيا، عن أمل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، وأنه سيواصل اللعب في ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن إدارة أعمال نيمار أبلغت الناديين بهذا القرار.

وكان نيمار ذو الـ27 عاما عرض المشاركة بـ20 مليون أورو في صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني، غير أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عنه بالشروط المقدمة من برشلونة.

ويُعْتَقَد أن آخر عروض برشلونة لباريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نيمار، كانت دفع نحو 130 مليون أورو، ونقل إيفان راتيكيتش والمدافع الصاعد جان-كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبليه لمدة عام.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية أيضا التفاصيل نفسها، غير أن باريس سان جيرمان أوضح أنه لن يوافق على مثل هذه الصفقة، خاصة أن ديمبليه رفض الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، قبل عامين، مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون أورو.

وصرح نيمار في مقابلة مع قناة "اومايغول"، على موقع يوتيوب، بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - said الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:29
نادي باريس اصبح جرثومة في عالم الكرة يجب التخلص منه
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