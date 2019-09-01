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كُتّاب وآراء
حكيم زياش يقود أياكس إلى اكتساح سبارتا روتردام
أحرز النجم المغربي حكيم زياش هدفين قاد بهما فريقه، أياكس أمستردام، للفوز بحصة 4 ـ 1 على مضيفه سبارتا روتردام، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز تفينتي آنشخيده بـ3 ـ 1 على ضيفه أوتريخت.
ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
في المقابل تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثماني نقاط من خمس مباريات، محتلا المركز الثامن مؤقتا.
وافتتح كوينسي بروميس التسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زياش الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.
وواصل أياكس سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أحرز دوسان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما عاد زياش لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لأياكس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60.
وتكفل التركي هليل دروفيزاوجلو بتسجيل هدف سبارتا روتردام الوحيد في الدقيقة 75.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
رجاء شيئا من الاهتمام لمن هم في الداخل ...
و تشجيعهم بمثل نشر هذه الأخبار التي قد تزيد من حماسهم
لا كزياش لا يعرف ما تكتبون و لايهتم بما تكتبون .
علاش فهولندا كيعرف حت لاعبين اياكس اقوى من لاعبين المنتخب المغربي
لي مبقى فيه والو غير اشرف حكيمي