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الرئيسية | رياضة | حكيم زياش يقود أياكس إلى اكتساح سبارتا روتردام

حكيم زياش يقود أياكس إلى اكتساح سبارتا روتردام

حكيم زياش يقود أياكس إلى اكتساح سبارتا روتردام
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:30

أحرز النجم المغربي حكيم زياش هدفين قاد بهما فريقه، أياكس أمستردام، للفوز بحصة 4 ـ 1 على مضيفه سبارتا روتردام، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز تفينتي آنشخيده بـ3 ـ 1 على ضيفه أوتريخت.

ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثماني نقاط من خمس مباريات، محتلا المركز الثامن مؤقتا.

وافتتح كوينسي بروميس التسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زياش الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وواصل أياكس سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أحرز دوسان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما عاد زياش لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لأياكس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60.

وتكفل التركي هليل دروفيزاوجلو بتسجيل هدف سبارتا روتردام الوحيد في الدقيقة 75.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:44
,Ce qu'il sait faire avec ses seigneurs,mais avec sa patrie il trébuche.
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-27
2 - السدراوي حميد الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:57
كرهت سماع هذا الاسم المستكبر على بلاده و المتعجرف ..
رجاء شيئا من الاهتمام لمن هم في الداخل ...
و تشجيعهم بمثل نشر هذه الأخبار التي قد تزيد من حماسهم
لا كزياش لا يعرف ما تكتبون و لايهتم بما تكتبون .
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-26
3 - Emma2000 á n1 الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:05
ماشي زياش لمكيعرفش يلعب
علاش فهولندا كيعرف حت لاعبين اياكس اقوى من لاعبين المنتخب المغربي
لي مبقى فيه والو غير اشرف حكيمي
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9
4 - hamada usa الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:08
كان من الأفضل أن يكتسح البنين....اخدت وعدا على نفسي ان اقاطع مباريات المنتخب الوطني وكل ما يتعلق بأخبار لاعبيه حفاظا على صحتي من ضغط الدم وا ارتفاع نسبة السكر إلى أجل غير مسمى
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1
5 - ادم الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:09
زياش يلعب فقط مع فريقه اما مع المنتخب فهو غائب ذهنيا وبدنيا
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0
6 - nadori الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:30
احمدوا الله أيها المغاربة ان لكم جالية في اروبا تتعلم هناك كرة القدم منذ نعومة اظفارها وتدربها كفاءات كبيرة لتصل الى نفس المستوى الذي يصل اليه ابن الغرب الأصلي.فكونوا على يقين لو ان المدرب واعظم مدرب في العالم جاء الى المغرب واختار الفريق الوطني من لاعبي البطولة الوطنية لا يصلون لا الى اللعب مع الافارقة ولا في كاس العالم لان مستوى لعب كرة القدم المحلي ضعيف جدا,واحمدوا الله ان مغاربة العالم المتجنسين يحبون بلدهم الأصلي رغم ان بلدهم الأصلي يقهر اباءهم في اغلب الأحيان.مغاربة الخارج يحبون المغرب لان اباءهم يحبون المغرب رغم المعاناة والظلم الذي يعيشونه مع الاجارة المغربية والمحاكم المغربية وووو وزياش ليس مثله في المئرب لانه لاعب قوي
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-1
7 - عبدو عبدالله الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:35
رآه ايلا بغيتو المنتخب يربح خصنا نلعبو مع زياش فهلنذا تما ديما غالب. وفأفريقيا ديما منهزم
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