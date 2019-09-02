إشبيلية يضم المغربي بونو والمكسيكي تشيتشاريتو

هسبريس – أ.ف.ب

أعلن نادي إشبيلية الإسباني الإثنين تعاقده مع حارس مرمى مواطنه خيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، في ثاني تعاقد يبرمه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية، بعد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو".

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل الى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الحادية والعشرين ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل الى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الثانية حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها الى خيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود الى الدرجة الأولى، قبل أن يعود الى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2018-2019.

كان ضمن التشكيلة المغربية في مونديال روسيا 2018 ولم يخض أي مباراة في النهائيات حيث كان منير المحمدي الخيار الأساسي في حراسة المرمى. لكن بونو كان الحارس الأساسي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر صيف 2019.

وخاض بونو حتى الآن 16 مباراة دولية مع المنتخب.

وأتى التعاقد مع بونو غداة إعلان نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا في الموسمين الماضيين، استعارة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية، حيث من المتوقع أن يكون بديلا للحارس الأساسي لنادي العاصمة.

ولم تتضح هوية الأخير حتى الآن، لكن التقارير ترجح أن يكون الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد الإسباني، والمتوقع أن ينضم الى سان جرمان، مقابل انتقال حارس الأخير ألفونس أريولا الى ريال مدريد.

وكان إشبيلية أعلن في وقت سابق ضم المهاجم المكسيكي "تشيتشاريتو" من وست هام الإنكليزي، في عقد لثلاثة أعوام.

وقال النادي الإسباني "توصل ناديا إشبيلية ووست هام الى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بتشيتشاريتو" مشيرا إلى أن "المهاجم وقع عقدا لثلاث سنوات".

وتراجعت حظوظ هرنانديز في اللعب أساسيا بعد انضمام الفرنسي سيباستيان هالير من إينتراخت فرانكفورت في يوليوز الماضي.

أما وست هام فأصدر بيانا جاء فيه "يود النادي توجيه الشكر الى تشيتشاريتو لمساهمته ويتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

وهرنانديز (31 عاما) الذي دافع أيضا عن ألوان ناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني، هو أفضل هداف في تاريخ منتخب المكسيك، برصيد 51 هدفا في 108 مباريات.

ويعود هرنانديز بالتالي الى الدوري الإسباني حيث لعب لريال مدريد موسم 2014-2015، وسيعزز الخط الهجومي للنادي الأندلسي لا سيما بعد رحيل الفرنسي وسام بن يدر الى موناكو، وبابلو سارابيا الى سان جرمان.

الى ذلك، أعلن إشبيلية الإثنين أيضا انتقال مدافعه الدولي الدنماركي سيمون كاير الى أتالانتا الإيطالي، بعدما موسمين أمضاهما في صفوفه. وسيتيح هذا الانتقال للمدافع البالغ من العمر 30 عاما، العودة الى إيطاليا حيث أمضى ثلاثة مواسم سابقا مع ناديي باليرمو وروما.

وحقق إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا السابق جولن لوبيتيغي بداية جيدة في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه في مباراتين وتعادله في واحدة، في المراحل الثلاث الأولى.