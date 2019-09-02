جامعة الكرة تحتفي ببرونزية المنتخب الوطني النسوي

هسبريس – و.م.ع

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين بالرباط، حفل استقبال على شرف المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، الحائز على الميدالية البرونزية، ضمن الدورة الـ 12 للألعاب الإفريقية (الرباط 2019)، التي استضافها المغرب من 19 إلى 31 غشت الماضي.

وهنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، في كلمة بالمناسبة، لاعبات المنتخب النسوي، ومختلف أفراد الطاقم التقني والإداري على هذا الإنجاز، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال هذه التظاهرة القارية، والتي مكنت من انتزاع الفريق الوطني للميدالية البرونزية.

وأكد لقجع أن الجامعة ستعمل على توفير سبل النجاح والدعم والظروف المواتية للاعبات، وكذا تهيئ الأجواء المناسبة لهن للعمل أكثر، فضلا عن مواصلة انخراطهن في مشروع دراسة ورياضة.

من جانبه عبر أوشن واين روبيرت، المدير التقني الوطني عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، خلال هذه المنافسات الإفريقية، مشيرا إلى أن الإدارة التقنية الوطنية ستعمل على الرفع من مستوى اللعبة من خلال وضع برامج خاصة بها.

وأوضح المدير التقني الوطني أن المنتخب الوطني النسوي يشكل مستقبل كرة القدم المغربية لما يتوفر عليه من طاقات ومواهب، مشددا على ضرورة الاجتهاد والعمل حتى يتسنى لهؤلاء اللاعبات حمل قميص المنتخب الوطني الأول.

وفي السياق ذاته، عبرت لمياء بومهدي، مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، عن سعادتها بفوز النخبة الوطنية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية، مشيرة إلى أن مشروع رياضة ودراسة الذي انخرطت فيه الجامعة منذ سنتين بدأ يعطي ثماره، مشددة في نفس الوقت على ضرورة مواصلة العمل حتى تصل كرة القدم النسوية المغربية إلى المكانة التي تستحقها.

واعتبرت بومهدي أن هذا الاستقبال الذي خصت به الجامعة عناصر المنتخب الوطني سيكون بمثابة حافز لكل مكونات المنتخب لبذل مجهودات أكبر في قادم المنافسات، مضيفة أن الحصول على الرتبة الثالثة في دورة الألعاب الإفريقية، هي نتيجة مستحقة بالنظر للعمل الجبار الذي أنجز خلال مرحلة الاستعداد.

ويذكر أن المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة، نال الميدالية البرونزية لدورة الألعاب الإفريقية، عقب تغلبه على نظيره الجزائري بهدفين لواحد، في مباراة الترتيب التي جمعتهما بملعب الفلين العرجات بضواحي سلا.