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كُتّاب وآراء
أمرابط يوصي زياش بالرحيل إلى الدوري الإسباني
قَالَ الدولي المغربي نور الدين مرابط، مهاجم النصر السعودي، في ما يشبه نصيحة قدمها لمواطنه وصديقه المقرَّب جدا حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، إن على الأخير اختيار الرحيل صوب إشبيلية الإسباني إن هو رغب في تغيير الأجواء.
وأَثار مرابط أثناء حديثه لقناة "فوكس سبورت"، ما تم تداوله أخيرا من قبل وسائل الإعلام الهولندية حول توتر العلاقة بين زياش ومدربه الهولندي إيريك تين هاغ، قائلا:"لقد اطلعت على أخبار تفيد بأن لديه مشاكل مع تين هاغ، لكنني لا أعلم حقا".
وأضاف الجناح المغربي: "ما أعتقده حقا أن علاقته جيدة مع مدربه ومع جميع اللاعبين، وإلا فلن يقوم بتجديد عقده ومواصلة مساره مع أياكس".
وحول العروض التي توصل بها زياش بغية خوض تجربة جديدة، وتقديم فريق إشبيلية لعرض رسمي له مقابل الظفر بخدماته، أوضح أمرابط قائلا: "يمكنه قبول عرض إشبيلية، إن لم تكن علاقته بمدربه جيدة، إنه فريق رائع في دوري عظيم وكبير، زياش يهدف إلى الانتقال صوب أحد الأندية العشرة الكبرى في العالم".
وأَنْهى أمرابط حديثه حول زياش بالقول: "لقد تحدث لنا حول بعض الأندية التي يريد الذهاب إليها، وأنه لن يكون ضد تمديد عقده، والآن هو سعيد مع زملائه ومدربه، في العام الماضي كان لديهم موسم رائع، إنه سعيد جدًا باللاعبين والطاقم التقني".