ماتيو الكندوزي يختار قميص المنتخب الفرنسي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أَعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، عن إسقاط اللاعب بول بوغبا، من لائحة المنتخب الخاصة بسبب إصابة يعاني منها في الكاحل.

وسيُعوّض بوغبا باللاعب ماتيو الكندوزي، ذي الأصول المغربية بعد المردود الطيب الذي قدمه رفقة فريقه أرسنال، ليبتعد بذلك حلم حمل الكندوزي لقميص المنتخب الوطني المغربي.

وبانضمام الكندوزي للائحة النهائية للمنتخب الفرنسي الأول الخاصة بخوض مباراتيه القادمتين في تصفيات "اليورو" المقبل، يختار اللاعب تمثيل قميص المنتخب الفرنسي.

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