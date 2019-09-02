تاعرابت يتألق مع بنفيكا قبل الالتحاق بـ"الأسود"

أوعنا بلعيد

يُواصل الدولي المغربي عادل تاعرابت، مهاجم بنفيكا البرتغالي، تقديم عروضه القوية بالموسم الجديد بعدما استعاد قوته وجاهزيته البدنية والنفسية وأصبح دعامة أساسية في آخر مباريات ناديه بعدما حصل على ثقة مدربه برونو لاجي.

واختير عادل تاعرابت، أفضل لاعب، في المباراة التي شهدت فوز بنفيكا البرتغالي، على خصمه سبورتينغ براغا، بأربعة أهداف دون رد، برسم الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي الممتاز خلال المواجهة التي قادها الحكم نونو ألميدا، واحتضنها "الملعب البلدي براغا".

وعقِبَ تتويجه كفضل لاعب في اللقاء، توجه تاعرابت بالشكر لمدربه، بعد الفرصة التي منحه والاعتماد عليه لاعبا أساسيا لأول مرة هذا الموسم والابقاء عليه داخل أرضية الملعب طيلة الدقائق التسعين بعدما خاض الثلاث مباريات السابقة في الدوري بديلا.

وتحدَّث المهاجم المغربي لوسائل الإعلام البرتغالية مشيرا إلى أن الهزيمة التي تكبدتها المجموعة في الكلاسيكو بين الأنصار، حتمت عليهم القيام بردة فعل وإظهار جودتهم وهذا ما حصل أمام منافس قوي مثل براغا المدعوم بعاملي الأرض والجمهور.

وأضاف الساحر المغربي: "سعيد بما قدمته فوق الملعب، وحاولت تقديم أفضل ما لدي للمجموعة، ولكن شخصيا الأهم عندي هو النتيجة التي حققها الفريق".

وأورد قائلا: "كلمات الشكر والثناء يستحقها المدرب الذي يدعمني ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي، الثقة شيء مهم، لكنني دائما كنت أثق في قدراتي، انتظرت الفرصة، وبذلت قصارى جهدي عندما وصلت".

ولم يُسقِط تاعرابت من ذهنه مجهودات ودعم زملائه في الفريق، موضحا: "أشكر زملائي في الفريق، هم من ساندني خلال اللحظات الصعبة التي عشتها، أنا سعيد من أجل الفريق بأكمله، كما أتوجه بالشكر الجزيل لجماهير الفريق على دعمها المتواصل".

يُشار إلى أن تاعرابت البالغ من العمر 30 عاما، يوجد في اللائحة النهائية للبوسني وحيد خليلودزيتش، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وذلك من أجل المشاركة في المباراتين الوديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي السادس والعاشر من شهر شتنبر الجاري.