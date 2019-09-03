بلد الوليد يَحتفي بعودة تهامي إلى المنتخب المغربي

أوعنا بلعيد

أَضَافَ الناخب الوطني، البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول، اسما جديدا للائحته النهائية للمنتخب الوطني التي ستخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

وأَعْلَنَ فريق بلد الوليد الإسباني، زوال يومه الاثنين، عبر موقعه الرسمي استدعاء لاعبه المغربي أنور توهامي، الذي يشغل مركز متوسط الميدان، للائحة النهائية لقائمة "أسود الأطلس" التي ضمَّت 27 لاعبا والمختارة لمواجهتي بوركينا فاسو والنيجير، وديا.

وأوضح مسؤولو الفريق الإسباني في تغريدة تم نشرها عبر حساب ناديهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن توهامي تلقى دعوة للالتحاق بالمنتخب الوطني، وهو ما أعلنه اللاعب كذلك عبر حسابه الرسمي على "أنستغرام"، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب المغربي.

وأضاف بلد الوليد أنه على إثر استدعاء أنور تهامي إلى المنتخب الوطني، سيرحل بذلك أربعة لاعبين بأسبوع "الفيفا" لتمثيل منتخباتهم الوطنية، ويتعلق الأمر بلونين، لاعب المنتخب الأوكراني، وأنيس أونال، لاعب المنتخب التركي، وبيدرو بورو، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 سنة.

واحتفى بلد الوليد باستدعاء نجمه أنور تهامي متمنيا له التوفيق في مسيرته الدولية مع "أسود الأطلس" بعد المناداة عليه لثاني مرة عقب استدعائه سابقا من طرف الفرنسي هيرفي رونار، لمواجهة المالاوي شهر مارس من السنة الجارية.