بونو يكتب صفحة جديدة في "الليغا" رفقة إشبيلية

أوعنا بلعيد

أعلن فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي المغربي ياسين بونو، بموجب عقد يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة قادما من نادي خيرونا، الذي نزل إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، في الموسم المنصرم.

وقدم الفريق الأندلسي حارسه المغربي لوسائل الإعلام الإسبانية، وكان برفقته كل من خوسيه كاسترو، رئيس الفريق الأندلسي، ورامون فيرديخو المشهور بـمونتشي، المدير الرياضي للفريق، حيث أُعلن عن ضم اللاعب بنظام الإعارة قادما من نادي خيرونا، مع أحقية الشراء في يونيو 2020.

وقال حارس الأسود، أثناء جوابه عن أسئلة الصحافيين، إنه مستعد من الناحية النفسية لتحمل الضغوطات واللعب بقميص ناديه الجديد، موضحا: "لعبت في المغرب لفريق الوداد الرياضي حيث كان الضغط هائلا، وكان علي الذهاب إلى الأتلتيكو ومن بعدها الانتقال إلى فريق ريال سرقسطة ثم خيرونا؛ لكن مع الأخير لم يكن الضغط كبيرا على الحراس".

وأضاف بونو بأنه سيرتدي الرقم 13 رفقة فريقه الجديد الذي يرغب في التطور أكثر برفقته والنمو وتقديم أفضل ما لديه؛ وهو ما سيخول له تأكيد ثقة الإدارة التقنية، بعدما راهنت عليه وقامت بالتعاقد معه.

كما تحدث مونتشي عن أسباب اختيار بونو لتعزيز صفوف الفريق: "ياسين بونو كان الخيار الأقرب لما كنا نبحث عنه، هو حارس يعطيك الأمان والرغبة في التحدي؛ ولكن التعاقد معه كان رهينا بموافقة ناديه خيرونا، وقد تم السماح له بالرحيل إلى هنا".

وتابع المدير الرياضي لإشبيلية متحدثا حول مستقبل الحارس الأول لأسود الأطلس: "بونو انضم إلينا كمعار مع خيار الشراء، في حال تنفيذ هذا الخيار ورغبنا في انتدابه بشكل نهائي؛ فهناك حقا عقد لـ4 سنوات بانتظاره، سيتم توقيعه بدءا من تاريخ 30 يونيو 2020".

من جانبه، وصف خوسيه كاسترو، رئيس الفريق الأندلسي، التعاقد مع بونو بالصفقة المهمة، مردفا: "من الواضح أننا قمنا بانتداب مهم ، وهذه صفقة مهمة".

وجاء تعاقد إشبيلية مع بونو، البالغ من العمر 28 سنة، لينافس الحارس الأول التشيكي توماس فاكليك؛ بعد رحيل سيرجيو ريكو إلى باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.