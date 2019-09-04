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كُتّاب وآراء
قيمة تعاقدات أندية أوروبية تفوق 6 مليارات دولار
كشفت ديلويت، الثلاثاء، أن إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا بلغ 5.5 مليارات يورو (6.13 مليارات دولار) خلال فترة الانتقالات الأخيرة.
ويزيد هذا الرقم بمقدار 0.9 مليار يورو عن الرقم القياسي السابق المسجل في 2018، حيث أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 1.55 مليار يورو.
وأنفقت أندية الدوري الإسباني 1.37 مليار يورو متجاوزة حاجز المليار يورو لأول مرة؛ بينما أنفقت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي 1.17 مليار يورو، وأندية دوري الدرجة الأولى الألماني 740 مليون يورو، وأندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي 670 مليون يورو. وكلها أرقام قياسية جديدة.
وقال دان جونز، الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لديلويت، إن "معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري 'الخمس الكبرى' في أوروبا بلغت مستويات لا سابق لها في فترة الانتقالات هذا الصيف".
وأوضح جونز أن "هذه المعدلات القياسية تقف وراءها عوامل عديدة؛ منها الإيرادات الإضافية التي حققتها الأندية من حقوق البث التلفزيوني للموسم الجديد، والأموال التي حصلت عليها من المشاركة في مسابقتي الأندية في أوروبا".
وأشار المتحدث إلى عوامل أخرى متعلقة بالأندية ذاتها؛ مثل التغييرات الإدارية، وتحسين تشكيلات الفرق لتحقيق الأهداف على أرض الملعب.
وأضاف: "تحسن الأداء المالي للأندية الأوروبية قلل من حاجتها إلى بيع أفضل لاعبيها".
وضم أتليتيكو مدريد الإسباني المهاجم جواو فيلكس (19 عاما) من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، بينما انتقل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة من أتليتيكو مقابل 120 مليون يورو.
ونجح ريال مدريد، بعد محاولات مضنية، في ضم الجناح البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الاحظ ان الارقام الهائلة لان هناك بيع و شراء. اما اذا كان الشراء وحده فستهبط هده الارقام كثيرا.