التراضي يُنهي تجربة تيغدويني مع ملقا الإسباني

أوعنا بلعيد

اسْتغنى فريق ملقا المنتمي إلى الدرجة الثانية في الدوري الإسباني عن خدمات المغربي عدنان تيغدويني، بعد اتفاق بالتراضي بينهما أفضى إلى فسخ عقده الممتد إلى غاية يونيو 2020.

وأَعلن الفريق الإسباني، يومه الثلاثاء، عبر موقع الرسمي توصله إلى اتفاق مع تيغدويني أفضى إلى فسخ عقده الذي يتبقى منه موسم واحد، ليصبح بذلك لاعبا حرا، مشيرا إلى أنه يتمنى حظا سعيدا للاعب في مستقبله المهني.

ولم يستطع اللاعب المغربي فرض نفسه ضمن خطط مدربي الفريق، ما استدعى إعارته في أكثر من مرة لأندية قيصري سبور في تركيا وفيتيس وتوينتي في هولندا وأسبرغ الدنماركي، في ما أكد مدرب الفريق عدم نيته الاعتماد عليه في الموسم الكروي الجديد.

وأكَّدت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة ملقا دفعت مبلغا ماليا للاعب يتضمن رواتبه خلال الموسم الأخير المتبقي من عقده مقابل رحيله على أن يبحث عن فريق ينتقل إليه رغم إغلاق المركاتو الصيفي يوم أمس، باعتبار أنه لاعب حر.

وكان اللاعب عدنان تيغدويني (من مواليد 10/30/1992) قد وصل إلى نادي ملقا في السوق الصيفية لموسم 2016 قادما من ناك بريدا الهولندي، في عامه الأول كملغويستا، لعب عشر مباريات سجل هدفا واحدا في دوري الدرجة الأولى كما خاض مباراتين في بطولة كوبا ديل ري.