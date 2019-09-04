24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "رابطة استقلالية" تنادي بإجراءات مستعجلة لإنعاش الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)

  3. البنوك الإسلامية تمول العقارات بـ6.3 مليارات درهم (5.00)

  4. تلميذة متفوقة تتمسك بالالتحاق بـ"ثانوية التميز" (5.00)

  5. التعليم العمومي والخصوصي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | التراضي يُنهي تجربة تيغدويني مع ملقا الإسباني

التراضي يُنهي تجربة تيغدويني مع ملقا الإسباني

التراضي يُنهي تجربة تيغدويني مع ملقا الإسباني
أوعنا بلعيد
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:37

اسْتغنى فريق ملقا المنتمي إلى الدرجة الثانية في الدوري الإسباني عن خدمات المغربي عدنان تيغدويني، بعد اتفاق بالتراضي بينهما أفضى إلى فسخ عقده الممتد إلى غاية يونيو 2020.

وأَعلن الفريق الإسباني، يومه الثلاثاء، عبر موقع الرسمي توصله إلى اتفاق مع تيغدويني أفضى إلى فسخ عقده الذي يتبقى منه موسم واحد، ليصبح بذلك لاعبا حرا، مشيرا إلى أنه يتمنى حظا سعيدا للاعب في مستقبله المهني.

ولم يستطع اللاعب المغربي فرض نفسه ضمن خطط مدربي الفريق، ما استدعى إعارته في أكثر من مرة لأندية قيصري سبور في تركيا وفيتيس وتوينتي في هولندا وأسبرغ الدنماركي، في ما أكد مدرب الفريق عدم نيته الاعتماد عليه في الموسم الكروي الجديد.

وأكَّدت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة ملقا دفعت مبلغا ماليا للاعب يتضمن رواتبه خلال الموسم الأخير المتبقي من عقده مقابل رحيله على أن يبحث عن فريق ينتقل إليه رغم إغلاق المركاتو الصيفي يوم أمس، باعتبار أنه لاعب حر.

وكان اللاعب عدنان تيغدويني (من مواليد 10/30/1992) قد وصل إلى نادي ملقا في السوق الصيفية لموسم 2016 قادما من ناك بريدا الهولندي، في عامه الأول كملغويستا، لعب عشر مباريات سجل هدفا واحدا في دوري الدرجة الأولى كما خاض مباراتين في بطولة كوبا ديل ري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.