المنتخب الأولمبي يتلقَّى ضربة قوية قبل لقاء مالي

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كُتّاب وآراء
المنتخب الأولمبي يتلقَّى ضربة قوية قبل لقاء مالي
سَيُحرم الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، من خدمات النجم سفيان كيين، لاعب ساليرنيطانا الإيطالي، خلال المواجهة الحاسمة التي سيخوضها منتخب أقل من 23 سنة أمام منتخب مالي، ضمن الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.
وحَسب مصدر "هسبريس" المقرَّب من اللاعب، سيغيب سفيان كيين عن معسكر "الأسود" عقب الإصابة التي ألمَّت به أثناء خوض مباراة ناديه أمام كوسينزا كالشيو، برسم الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بالدرجة الثانية، في المواجهة التي احتضنها "استاد بوليسبورتيفو بروفينكيالي".
وأضاف المصدر أن اللاعب كيين تم اخضاعه للفحص الطبي بالرنين المغناطيسي ليتم تشخيص إصابته في القدم اليمنى بعدما اضطر لإكمال اللقاء رغم معاناته منذ الدقيقة 72 من شوط المباراة الثاني.
وسَيغيب اللاعب سالف الذكر لمدة أسبوعين عن الميادين، ما يعني غيابه رسميا عن مباراة المنتخب الأولمبي أمام المنتخب المالي.
يُشار إلى أن مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ونظيره المالي، ستجرى يوم السبت 7 شتنبر 2019 على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش على أن تقام مقابلة الإياب بمدينة باماكو يوم الثلاثاء 10 من الشهر نفسه.