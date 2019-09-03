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الرئيسية | رياضة | شويعر يعزز الثلاثي المغربي بنادي ديجون الفرنسي

شويعر يعزز الثلاثي المغربي بنادي ديجون الفرنسي

شويعر يعزز الثلاثي المغربي بنادي ديجون الفرنسي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 20:26

عَزَّز فريق ديجون الفرنسي لكرة القدم ( القسم الممتاز) صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي منير شويعر، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، خلال آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية قادما من فريق لانس المنتمي إلى الدرجة الثانية (الليغ 2).

وأعلن الفريق الفرنسي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب شويعر، أفضى إلى توقيعه في كشوفات النادي لثلاثة مواسم، بغية تعزيز الخط الأمامي بحكم أن الوافد يشغل مركز المهاجم الجناح.

وعبَّرت إدارة ديجون الفرنسي عن ارتياحها عقب إتمام الصفقة، نظرا إلى المؤهلات التقنية والفنية التي يتوفر عليها الموهوب المغربي، والمتمثلة في إيجاده اللعب بالقدمين معا بالإضافة إلى مرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز بحيث يمكنه اللعب كمهاجم جناح وكوسط ميدان بميولات هجومية (وسط ميدان هجومي).

وقال سيباستيان لارسير، المدير الرياضي للفريق: "بروفايل هذا اللاعب يشبه تمامًا ملف ويسلي سعيد، الذي يتمتع بخلفية فنية من نفس المستوى".

وأضاف:" شويعر لاعب متميز ومريح يجيد اللعب بالقدمين معا، يمكنه أن يلعب كلاعب خط وسط هجومي وكمهاجم جناح، إنه لاعب لديه القدرة على جعل الآخرين يلعبون بشكل جيد، بينما يكون قويًا جدًا في المواجهات الفردية (مان تو مان). إنه فتى موهوب قادر على زعزعة استقرار الدفاع المنافس".

وسبق لفريق بارما الإيطالي أن قدم بشكل رسمي عرضا بقيمة 8 ملايين أورو بغية التعاقد مع اللاعب شويعر وهو الاقتراح الذي وافقت عليه إدارة لانس لكن رفضه اللاعب المعني بالأمر بحكم أن رغبته كانت تتجلى في عدم حرق المراحل.

وسيجاور شويعر في فريقه الجديد كل من الثلاثي المغربي فؤاد شفيق، وحمزة منديل ونايف أكرد، بعدما غادر لانس الذي شارك رفقته في بداية الموسم الحالي في 4 مباريات بديلا بمجموع 92 دقيقة سجل خلالها هدفين إضافة إلى تمريرة حاسمة.

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