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كُتّاب وآراء
المدافع خماس يخوض تجربة جديدة في بلجيكا
انْتَقَل الدولي المغربي الأولمبي أمين خماس (20عاما)، لاعب جينك البلجيكي، خلال آخر أيام الانتقالات الصيفية، إلى فريق لوميل يونايتد (دوري الدرجة الأولى البلجيكي B )على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وجاء تعاقد فريق لوميل البلجيكي مع اللاعب خماس، بغية تعزيز الخط الخلفي وتقويته، إذ يحتاج الطاقم التقني إلى دماء جديدة في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله الوافد الجديد.
ورحَّب مسؤولو لوميل بلاعبهم المغربي في انتظار انضمامه إلى المجموعة تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة، في ما عبر مدرب الفريق عن سعادته لإتمام صفقة التعاقد مع خماس وهو التعزيز الثاني للنادي خلال اليوم نفسه، بعد التعاقد مع المدافع بريندان شونبيرت القادم من كلوب بروج، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ولَعِبَ المدافع المغربي الموسم المنصرم لفريق دين بوش على سبيل الإعارة، كما ظهر 15 مرة في قميص جينك خلال موسم 2017/2018 وتم استدعاؤه سابقا من قبل الثعلب الفرنسي هيرفي رونار لقائمة "أسود الأطلس".