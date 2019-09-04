مشاش ينضم إلى لزعر في نادي "كوسينزا" الإيطالي

أوعنا بلعيد

تَعاقد فريق كوسينزا الممارس في القسم الثاني بالدوري الإيطالي في آخر أيام الانتقالات الصيفية مع الفرنسي المغربي زين الدين مشاش، لاعب نابولي الإيطالي.

وحَسب مصدر هسبريس، فقد تعاقد فريق كوسينزا مع عز الدين مشاش، بموجب عقد يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة قادما من نادي الجنوب الإيطالي.

وأضاف المصدر أن اللاعب المذكور اجتاز الفحص الطبي الروتيني بنجاح قبل ضمِّه إلى فريقه الجديد، ليصبح بذلك ثاني لاعب مغربي ينضم إليه أخيرا بعد مواطنه أشرف لزعر، الذي تم استقدامه من فريق نيوكاستل الإنجليزي على سبيل الإعارة كذلك.

وعَقِب انتقاله رسميا إلى فريقه الجديد، سيخوض مشاش رابع تجربة احترافية في مسيرته بعد دفاعه في وقت سابق عن ألوان أندية نابولي، وكاربي، وكروتوني.