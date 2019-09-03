الشعار الرسمي لمونديال 2022 يظهر بأبي رقراق

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

موازاة مع عرضه في كل عواصم العالم، احتضنت العاصمة الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، حفل الكشف الأول عن شعار بطولة كأس العالم قطر 2022؛ وذلك بمحيط نهر أبي رقراق، بحضور دبلوماسيين قطريين وتحت أنظار العشرات من المواطنين الذين تجمعوا لاكتشاف شعار البطولة المرتقبة.

وشاركت عدد من الدول العربية، مثل "الكويت، وعُمان، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، والعراق، وفلسطين، وليبيا، والسودان، في لحظة الإعلان عن الشعار، الذي تم عرضه على واجهات مبانٍ ومعالم بارزة في تلك الدول، مثل أبراج الكويت في مدينة الكويت، وصخرة الروشة في لبنان، وحصن مدينة الحمامات بتونس، وغيرها".

وحسب ما أوردته اللجنة المنظمة فشعار البطولة "يعكس البعد الجامع لكأس العالم بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم"، مشيرة إلى أن "التموجات في الشعار تعكس الكثبان الرملية التي تتميز بها الصحراء".

"أما الرقم 8 فهو إشارة إلى عدد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، كما يحيل على رمز اللانهاية، والذي يحمل في طياته ترجمة للإرث المستدام الذي سيتركه الحدث. كما يأخذ الشعار شكل كأس العالم FIFA، ويستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء".

وأضافت اللجنة أن "الزخارف استوحيت من النقوش الشرقية التي تزين الشال الصوفي في العالم العربي"، وزادت: "كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا ويحتفي باستضافة القارة لثاني نسخة من بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى التنوّع الغني الذي يُثري المجتمع في قطر".

وبخصوص الشال الصوفي في تصميم الشعار "فيمثل وقت تنظيم البطولة، إذ ستكون المرة الأولى التي ستُقام فيها بطولة كأس العالم في شهري نونبر ودجنبر. كما يعكس نوع الخط المبتكر الذي كُتب به اسم البطولة تحت الشعار جمال الخط العربي وحيويته، ويمزج بين الثقافة العربية والآسيوية وبين التقاليد والحداثة في آن واحد".

وحسب المنظمين فـ"إعلان التصميم من أهم محطات ما قبل الاستضافة"، مسجلين أنه "من المقرر استكمال بناء الملاعب الستة المتبقية مع نهاية عام 2020، بما في ذلك إستاد لوسيل الاستثنائي الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية يوم 21 نونبر 2022، بالإضافة إلى النهائي يوم 18 دجنبر 2022".