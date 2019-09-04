24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ديك فرنسي مزعج في قفص الاتهام!
- مهنيون يطالبون بتحسين خدمات النقل لإنقاذ السياحة بالدار البيضاء
- "مؤسسة الطيب" تبعث الروح في الإرث المسرحي للراحل الصديقي
- "السلطة" بين الحامل والمحمول
- المصارف وشركات التأمين تواصل حصد مزيد من الأرباح رغم التعثرات
"رابطة استقلالية" تنادي بإجراءات مستعجلة لإنعاش الاقتصاد المغربي (5.00)
هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)
- العثماني ينتظر "ساعة الصفر" للشروع في مشاورات التعديل الحكومي - (51)
- قائد الجيش الجزائري يرفض "التدخلات الخارجية" - (40)
- رصيف الصحافة: المغرب يوقف شحنات من "دقيق فرنسي مسموم" - (37)
- وحيد خاليلوزيتش يجري تعديلات اضطرارية في تركيبة "أسود الأطلس" - (33)
- مصدر عسكري: المجنّدون يحظون بأولوية مناصب الجيش والأمن - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تصفيات مونديال 2022 .. "فيفا" يبث مباريات إفريقية على "يوتيوب"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أنه سيبث مجانا مباريات الدور التمهيدي لإقصائيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، عبر موقعه الرسمي وقناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".
وقالت "الفيفا" في بيان إن "إحداث هذه الخدمة الموجهة إلى جمهور عالمي تشكل دليلا إضافيا على التحول الرقمي الذي باشرته الفيفا، وكذا على إرادة لدعم التنمية الكروية في إفريقيا واستقطاب مشجعين جدد".
وتسعى "الفيفا" من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة إلى تمكين كافة المشجعين، في إفريقيا كما في باقي العالم، من المتابعة الحصرية لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم.
ويبدأ الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 غدا الخميس، وستجمع أول مبارياته بين بوروندي وتنزانيا.
وتقام الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ثلاث مراحل، ستسفر في النهاية عن صعود خمسة منتخبات للمحفل العالمي.
ومن المقرر أن يتأهل 14 منتخبا من الدور التمهيدي للمرحلة الثانية بالإقصائيات من أجل إجراء القرعة الجديدة لدور المجموعات الذي ستتأهل منه 10 منتخبات للمرحلة الأخيرة.
وفي المرحلة الأخيرة، تتنافس المنتخبات العشر بنظام الذهاب والإياب، لتترشح المنتخبات الخمسة الفائزة إلى مونديال 2022.