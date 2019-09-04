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الرئيسية | رياضة | تصفيات مونديال 2022 .. "فيفا" يبث مباريات إفريقية على "يوتيوب"

تصفيات مونديال 2022 .. "فيفا" يبث مباريات إفريقية على "يوتيوب"

تصفيات مونديال 2022 .. "فيفا" يبث مباريات إفريقية على "يوتيوب"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 06:05

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أنه سيبث مجانا مباريات الدور التمهيدي لإقصائيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، عبر موقعه الرسمي وقناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".

وقالت "الفيفا" في بيان إن "إحداث هذه الخدمة الموجهة إلى جمهور عالمي تشكل دليلا إضافيا على التحول الرقمي الذي باشرته الفيفا، وكذا على إرادة لدعم التنمية الكروية في إفريقيا واستقطاب مشجعين جدد".

وتسعى "الفيفا" من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة إلى تمكين كافة المشجعين، في إفريقيا كما في باقي العالم، من المتابعة الحصرية لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم.

ويبدأ الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 غدا الخميس، وستجمع أول مبارياته بين بوروندي وتنزانيا.

وتقام الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ثلاث مراحل، ستسفر في النهاية عن صعود خمسة منتخبات للمحفل العالمي.

ومن المقرر أن يتأهل 14 منتخبا من الدور التمهيدي للمرحلة الثانية بالإقصائيات من أجل إجراء القرعة الجديدة لدور المجموعات الذي ستتأهل منه 10 منتخبات للمرحلة الأخيرة.

وفي المرحلة الأخيرة، تتنافس المنتخبات العشر بنظام الذهاب والإياب، لتترشح المنتخبات الخمسة الفائزة إلى مونديال 2022.

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