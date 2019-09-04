الفتح يتلقَّى نبأ سارا قبل انطِلاق الدوري الاحترافي

أوعنا بلعيد

يُنتظر أن يعود اللاعب ياسر الجريسي، إلى تداريب فريقه الفتح الرياضي يوم الخميس، بعد غيابه لأربعة أيام بسبب الإصابة التي ألمت به في الكتف واستدعت إجراء كشف طبي له.

وكان المكتب المسير للفريق الرباطي قد طمأن أنصاره بخصوص الإصابة التي تعرَّض لها اللاعب ياسر الجريسي، في الكتف، مشيرا إلى أنها لا تدعو إلى القلق.

وأضاف الفريق الرباطي عبر بيان له، أن إصابة الجريسي لا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لفحص طبي ما سيفرض عليه الراحة، قبل استئناف التدريبات الجماعية رفقة بقية العناصر يوم غد الخميس.

وأُصيب اللاعب الجريسي في الكتف، أثناء مواجهة ناديه أمام المولودية الوجدية، برسم دور الـ32 من مسابقة كأس العرش، خلال المواجهة التي شهدت إقصاء "سندباد الشرق" بعد هزيمته بهدف نظيف.

وعزَّز الطاقم التقني للفتح تركيبته البشرية بالتعاقد مع الجريسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية قادما من الكوكب المراكشي الذي نزل إلى الدرجة الثانية من الدوري المغربي الاحترافي.

وارتباطا بالفتح الرياضي دائما، تقدمت إدارة الأخير اليوم الأربعاء، بالشكر الجزيل لجميع الأطفال وأسرهم الذين حضروا للمشاركة في أيام اكتشاف المواهب التي نظمها الفريق في الفترة من 1 إلى 3 شتنبر الجاري.

وكان الفريق الرباطي قد نظم بملعب "باب الرواح"، أيام اكتشاف المواهب للأطفال من مواليد 2000 إلى 2006، والتي عرفت حضور أكثر من 1500 طفل من مختلف مدن المملكة بهدف اكتشاف اللاعبين الذين تتوفر فيهم شروط الانضمام إلى مركز التدريب التابع للفريق.