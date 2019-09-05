الراقي يغري الرجاء بالتنازل عن ديونه للعودة للفريق‬

أوعنا بلعيد

ينتظر عصام الراقي، اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي، تعقيب إدارة النسور بخصوص مقترحه المتعلق بعودته إلى ارتداء قميص النسور الخضر واللعب رفقة المجموعة ابتداء من الموسم الحالي.

واقترح اللاعب المذكور على مسؤولي الرجاء العودة إلى الفريق مقابل عقد جلسة للتفاهم على ديونه العالقة بذمة الفريق والتي تقدر بـ380 مليون سنتيم، حيث يرغب في التنازل عن جزء منها مقابل ضمه إلى قائمة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويريد الراقي العودة إلى الرجاء بدون فرض شروط مالية، كما أنه لم يطالب بمنحة توقيع، بالإضافة إلى أنه أبدى استعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية مع وضع جدولة للتوصل بالباقي.

وسبق للجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قضت لصالح الراقي وحكمت على الرجاء بأداء مبلغ 380 مليون سنتيم لصالح اللاعب، إذ ينتظر أن تصرف الجامعة مستحقاته من المنحة السنوية التي تخصصها للفريق الرجاوي.

ووضع الراقي الكرة بين يدي المكتب المسير للرجاء والطاقم التقني تحت إشراف باتريس كارتيرون، بخصوص عودته إلى الفريق والتعقيب على مقترحه، لا سيما أنه سيعفي الإدارة الخضراء من أداء جزء من ديونه العالقة بالإضافة إلى عدم أداء منحة توقيع جديدة للاعب.

وقد تساهم عودة الراقي من جديد إلى صفوف النسور الخضر في إنهاء الخلاف القائم بينه وبين إدارة الفريق، بعدما قرر اللاعب المذكور في وقت سابق وضع شكاية لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة للعبة للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق.