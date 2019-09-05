نور الدين أمرابط ينصح إيحاتارن بـ"أسود الأطلس"

أوعنا بلعيد

طلب الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم النصر السعودي، عدم تسليط الضغوطات على محمد إيحاتارن، نجم أيندهوفن الهولندي، داعيا في الوقت ذاته اللاعب إلى عدم التأخر في حسم مستقبله الدولي بين المغرب وهولندا.

وقال أمرابط، أثناء حديثه لقناة "فوكس سبورت" الهولندية، إنه يتوجب على الموهبة المغربية القادمة بقوة محمد إيحاتارن عدم التأخر في حسم مستقبله، موضحا: " الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أنصح به إيحاتارن هو لا أن يتأخر كثيرا، إنه يسأل في كل حوار وتصريح صحافي إن كان قد حسم اختياره الدولي".

وبخصوص الضغوطات الإعلامية الهولندية التي يتعرض لها اللاعب، أوضح مهاجم النصر السعودي: "إنه يبلغ من العمر 17 سنة فقط، يجب عليهم تركه وشأنه قليلا وأن لا يواصل الإعلام طرح الأسئلة على هذا الصبي حول كل شيء، إنكم تضعون عليه الضغوطات.. إن كان اختار المنتخب المغربي، فإنه مرحب به هنا بالطبع".

وحول إمكانية تعويض إيحاتارن له في المنتخب، أضاف قائلا: "بالتأكيد، هو موضع ترحيب، أنا أبلغ من العمر 32 سنة حاليا، ويمكنه الحصول على مركزه في غضون موسمين، إنه لاعب جيد جدا، ومثالي على المستوى الفني، ومن مميزاته أنه يجيد اللعب بالقدمين معا".

وفي ما يشبه إغراءات يقدمها أمرابط لإيحاتارن ولكل اللاعبين مزدوجي الجنسية، قال جناح الأسود مشيدا بالتطور الحاصل في الكرة المغربية حاليا: "أعتقد أنه مستقبلا سيختار اللاعبين محطتهم الدولية بتفضيل المغرب أكثر، في المغرب لدينا منظومة رائعة، يتم اختيارك ووضعك في استعدادات بفنادق رائعة بحيث تشعر بالسعادة، والأجواء كذلك تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بحيث أصبحت المجموعة أكبر انسجاما في ما بينها".

واسترسل قائلا: "هو لاعب بإمكانات كبيرة جدا، لديه قدرة عالية على تحريك الخطوط، إن بقي متواضعا ولم يصبه الغرور يمكنه أن يصبح من أفضل اللاعبين في العالم".

كما كشف أمرابط عن رغبته الشخصية بشكل واضح، وقال: "أتمنى أن يختار إيحاتارن تمثيل المنتخب المغربي، لكن القرار قراره في آخر المطاف، أسود الأطلس هم الأقوى والأفضل، والمنتخب الهولندي كان يريد ماركو أسينسيو، كذلك في صفوفه سابقا".

وتجري في الوقت الحالي منافسة شديدة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الهولندي للعبة ذاتها بخصوص إقناع إيحاتارن بالدفاع عن ألوان أحد المنتخبين، حيث أضاف اللاعب المذكور الكثير من الغموض حول مستقبله الدولي عندما رفض تلبية دعوة أروين فان دي رو، مدرب منتخب الشباب للطواحين الهولندية، لمواجهة منتخب قبرص، يوم 10 شتنبر الجاري، برسم التصفيات المؤهلة ليورو الشباب سلوفينيا والمجر 2021.

ويريد إيحاتارن التركيز والتفكير في مستقبله الدولي قبل حسم قراره بشكل نهائي بين بلده الأم المغرب والطواحين الهولندية، مشيرا إلى أنه يعتذر عن المشاركة رفقة هولندا خلال المباراة المقبلة، على الرغم من أهميتها وما تمثله للمجموعة.

وبناء على طلبه، تم استبعاد إيحاتارن من القائمة النهائية للمنتخب الهولندي للشبان، والمقرر أن تخوض مباراة التأهل للبطولة الأوروبية أمام قبرص، يوم الثلاثاء 10 شتنبر، بعدما طلب اللاعب مهلة للتفكير في شأن المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا.

ويطالب الإعلام الهولندي بالمزيد من الضغط على إيحاتارن من أجل إقناعه بحمل قميص الطواحين وعدم تكرار سيناريو الثلاثي زياش ومزراوي والإدريسي عندما فضلوا تلبية دعوة المغرب وعدم إرضاخهم لإغراءات الاتحاد الهولندي، بالرغم من كونهم ترعرعوا وتعلموا أصول كرة القدم بالأراضي المنخفضة؛ وهو نفس مطلب رونالد كومان، الذي سئم من تعنت الأسماء المستهدفة وصعوبة إقناعها.

يشار إلى أن نور الدين أمرابط يستعد، حاليا، رفقة باقي العناصر بالمنتخب الوطني المغربي، بالملعب الملحق للملعب الكبير بمدينة مراكش، تأهبا لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي بمنتخبي بوركينافاسو والنيجر، والمقررتين يومي 6 و10 شتنبر الجاري.