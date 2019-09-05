الأهلي المصري يحسم رسميا مستقبل وليد أزارو

أوعنا بلعيد

أكد فريق الأهلي المصري لكرة القدم استمرار الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لبيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية؛ حتى لو توصل بعرض كبير.

وخرج سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، لحسم الجدل الدائر حول مستقبل المهاجم المغربي، موضحا أن رغبة الإدارة هي استمرار اللاعب بالرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها مؤخرا.

وقال المصدر سالف الذكر، خلال تصريحات أدلى بها للقناة التابعة للنادي الأهلي، إن هذا الأخير يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي: "لكن النادي لا يفكر في ذلك، كما هو الحال بالنسبة إلى كل من النيجيري أجاي والأنغولي جيرالدو".

ودافع مدير الكرة بالأهلي عن المهاجم وليد أزارو، موردا بأن خسارة الفريق يتحملها الجميع وليس لاعب بعينه في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي بسبب إهداره الفرص السهلة التي كانت سببا في الخروج من كأس مصر.

ويستعد أزارو في الوقت الحالي رفقة باقي العناصر بالمنتخب الوطني المغربي بالملعب الملحق للملعب الكبير بمدينة مراكش، تأهبا لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي بمنتخبي بوركينافاسو والنيجر، والمقررتين يومي 6 و10 شتنبر الجاري.

واستقبلت مكونات الأهلي استدعاء أزارو للمنتخب الوطني الأول من قبل البوسني وحيد خاليلوزيتش بفرح كبير، موضحة أن وجود مهاجم فريقهم مع الأسود سيرفع من معنوياته كما سيرفع أسهمه.