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الرئيسية | رياضة | عموتة: تنسيقٌ دائم مع خاليلوزيتش .. وياجور يُبكي اللاعبين الشباب

عموتة: تنسيقٌ دائم مع خاليلوزيتش .. وياجور يُبكي اللاعبين الشباب

عموتة: تنسيقٌ دائم مع خاليلوزيتش .. وياجور يُبكي اللاعبين الشباب
هسبورت - محمد أمين متبار (صورة: إلياس بوحيا)*
الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:30

شدد الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، على أن التجمعات الإعدادية للفريق الوطني مفيدة جدا للاعب المحلي، حيث يتم الاشتغال على بعض الجزئيات والتفاصيل التي يحملها مدربو الأندية بسبب الضغط الناتج عن برنامج المباريات.

وأضاف عموتة خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الخميس بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمراكش، قبل مواجهة منتخب النيجر مساءً بملحق الملعب الكبير، أن التحضير سار على قدم وساق من أجل الظهور بوجه قوي ومشرف أمام الجزائر في مباراة "السد" المؤهلة إلى نهائيات "الشان".

وكشف المدرب الوطني أن الفريق سيحرم من خدمات كل من نجيب المعتني والمهدي أوبيلا، بداعي الإصابة، موردا: "بخصوص دعوة أيمن ماجد، حارس الفتح الرباطي، في القائمة الأولية وهو مصاب، فالأمر أتى بعد الاستعانة بغالبية اللاعبين الذين كانوا يحظون بدعوة الناخب السابق، قبل أن يتم إسقاطه من اللائحة النهائية، صحيح أنني لم أكن متتبعا دقيقا للبطولة الوطنية عقب نهاية تجربتي بالوداد، إلا أن الأمر عاد إلى نصابه الآن".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القائمة النهائية لمواجهة المنتخب الجزائري ستتغير بسبب عودة اللاعبين المشاركين حاليا مع المنتخب الأول، مؤكدا وجود تنسيق دائم بينه وبين وحيد خاليلوزيتش، مبرزا أنه جالسه في معسكر المنتخب المحلي بين 14 و20 غشت الماضي بالرباط، واقترح عليه بعض اللاعبين المحليين لتطعيم المنتخب الأول.

وعن ضعف تمثيلية اللاعب المحلي في المنتخب (4 لاعبين فقط) ووجود تناقض بين خطاب خاليلوزيتش خلال ندوة تقديمه وعدد اللاعبين الممارسين داخل البطولة في قائمته المحلية، أوضح عموتة أن الوقت جد مبكر للحديث عن هذه التفاصيل، كما أنه طلب الاحتفاظ ببعض اللاعبين لحاجته إليهم من أجل التحضير لمواجهة الجزائر، مشيرا في الآن ذاته إلى أن برمجة معسكرات المنتخبات الوطنية في وقت واحد أسهمت في تقلص عدد المحليين في المنتخب الأول.

وتابع عموتة أن "هناك لاعبين من المنتخب المحلي سيلتحقون اليوم بالفريق الوطني الأقل بطلب من خليلوزيتش وهذا أمر جيد؛ هوية اللاعبين سيتم الكشف عنها اليوم".

وأسهب عموتة في الحديث عن نقطة المعد الذهني للاعبين واستعانته بأخصائي من أجل الاشتغال مع اللاعبين وتأطيرهم بشكل جيد، مردفا أن "بعض التفاصيل مثل التي حدثت بعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة لا يجب أن تعاد، ومثلها تصرفات أخرى كثيرة للاعبين. يجب العمل على الجانب الذهني بشكل أكبر مع اللاعبين المحليين حتى يكون هناك توازن".

وأورد عموتة أنه سيقسم اللاعبين على مباراتي النيجر وبوركينافاسو حتى يستفيد الجميع من دقائق لعب معينة، من أجل الاطلاع على مستواهم من جهة، ولتفادي إرهاقهم من جهة ثانية، "ذلك أن عددا كبيرا من اللاعبين سيخوضون مباريات خارج أرض الوطن في المنافسات القارية، ومنهم من عاد منهكا من مباريات كأس العرش، خاصة تلك التي جرت في عشب ليس بالجيد"، يضيف الحسين عموتة.

وعن سبب توجيه الدعوة إلى لاعبين متقدمين نسبيا في السن إلى المنتخب المحلي، الذي يعتبر قنطرة للمواهب الصاعدة لضمان مكان لها في المنتخب الأول، رد عموتة بالقول: "لاعب مثل ياجور لو كان يمارس في البطولة كان سيفرض نفسه اليوم أكيد، لهذا اللاعبون الشباب خاصْ يبْكيوْ لأنهم لم يستطيعوا فرض أنفسهم أمام لاعب يقولون إنه متقدم في السن".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سؤال الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:13
السلام عليكم و رحمة الله و براكته.
في أي ساعة ستقام المبارة ؟
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2 - رشيد امستردام الخميسات الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:17
السلام عليكم
الرجل المناسب في المكان المناسب
اتمنى لي حسين عموتة المزيد من التألق و الازدهار تحية مني لك اخي الكريم
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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-1
3 - م المصطفى الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:18
السي عموتة دافع بقوة عنه الجمهور الرياضي المغربي لكرة القدم لتدريب الفريق الوطني، إلا أن لقجع أراد عكس ذلك. وآثر اختيار مدرب اجنبي مع مساعديه الأجنبيين بكلفة جد باهضة، من ملايين السنتيمات . الأجدر ببلادنا تمويلها في مشاريع تعود بالخير والنفع على المواطنين.
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0
4 - مواطن الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:20
في رأيي و الله أعلم الجامعة فقدت صوابها و هي تفرض على عموته بعض الأسماء التي طالب بها الشعب بأن تكون في المنختب الوطني في كأس افريقيا بمصر و رونت المنتخب الكبير مع الألمبي و لي ما فهمتوش كيفاش حكيمي من أحسن اللاعبين ردوه يلعب في المنتخب الألمبي تخربيق تخربيق
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-2
5 - ساخط الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:34
والله العظيم اللي خاصو العقل هو لي مزال كيشوف هاد الكرة.مجرد مخدر للعقول وتلهية للوقت.والشلاهبية باركين كيدخلو في الملايين.بحال هاد الشخص عموتة.واتقول كيصنع الصوارخ.حرام كاع هادوك الاجور ديالهوم.وكاننا السويد او الدنمارك .الفلوس غير مشتت.ولكن العيب ماشي فيهوم فمادام هاد الشعب المكلخ اللي مالاقي حتا ياكل وباقي كيمشي الملاعب.
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-2
6 - إبن عين الخيل الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:35
مع إحترامي لك كإطار وطني، كان عليك رفض تدريب المنتخب المحلي وعرض نفسك من أجل المنتخب الوطني الأول.
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3
7 - khalidwh الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:51
وعلاش مديروش عموتة شادهوم بجوج المحلي والاول بحال كيف دارية الجزائر ووفرو عليكوم الفلوس يا وجه ... اصلا النتائج مكيناش اللهوما واحد
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