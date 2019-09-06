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كُتّاب وآراء
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المنتخب المحلي يهزم النيجر في أول اختبار لعموتة
الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:57
تفوق المنتخب الوطني للاعبين المحليين على منتخب النيجر بـ2-0، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على أرضية الملعب الكبير بمراكش.
وسجل هدفي الفريق الوطني في أول مباراة بقيادة المدرب الحسين عموتة، اللاعب هارونا أمادو بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ12، قبل أن يسجل محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ضربة جزاء. وستواجه العناصر الوطنية في مباراة ودية ثانية، يوم الأحد المقبل على أرضية الملعب ذاته، منتخب بوركينافاسو.
وتدخل المباراتان في إطار الاستعداد للقاء الذي سيجمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري يوم 20 شتنبر الجاري برسم ذهاب الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان 2020).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - محمد سيروني الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:19
في المباريات الودية دائما ما نفوز وفي الرسميات نفشل
سنرى التأكيد مع محاربي الصحراء
مسيرة موفقة للفيلسوف عموتة
سنرى التأكيد مع محاربي الصحراء
مسيرة موفقة للفيلسوف عموتة
2 - YLU الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:30
المستيوي ماشي علي.
حاضر
حتى ولو انني لم احب تصرف حمد الله لكنني اجد انه يتميز في اختلاق هذف من لاشيء.
حاضر
حتى ولو انني لم احب تصرف حمد الله لكنني اجد انه يتميز في اختلاق هذف من لاشيء.
3 - Said الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:32
الاطر المغربية تؤكد فعاليتنا والدليل على ذلك عموتة مع الوداد
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