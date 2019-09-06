المنتخب المحلي يهزم النيجر في أول اختبار لعموتة

هسبريس من الرباط

تفوق المنتخب الوطني للاعبين المحليين على منتخب النيجر بـ2-0، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على أرضية الملعب الكبير بمراكش.

وسجل هدفي الفريق الوطني في أول مباراة بقيادة المدرب الحسين عموتة، اللاعب هارونا أمادو بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ12، قبل أن يسجل محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ضربة جزاء. وستواجه العناصر الوطنية في مباراة ودية ثانية، يوم الأحد المقبل على أرضية الملعب ذاته، منتخب بوركينافاسو.

وتدخل المباراتان في إطار الاستعداد للقاء الذي سيجمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري يوم 20 شتنبر الجاري برسم ذهاب الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان 2020).