ثلاثة لاعبين جدد يعززون صفوف مولودية وجدة

أوعنا بلعيد

عزز فريق مولودية وجدة لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع المهاجم الإيفواري لامين دياكيتي، بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تعاقد سندباد الشرق مع دياكيتي بتوصية من الجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق، الذي سبق أن أشرف على تدريبه رفقة فريق الدفاع الحسني الجديدي.

كما تعاقد الفريق الوجدي كذلك مع المهدي النغمي، اللاعب السابق لاتحاد طنجة، ومصطفى اليوسفي، لاعب الجيش الملكي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وانتقل النغمي، في رابع تجربة احترافية يخوضها، إلى ممثل الكرة الشرقية (لعب سابقا لشباب قصبة تادلة، الجيش الملكي، اتحاد طنجة) بعدما استغنى الجزائري نبيل نيغيز، مدرب فارس البوغاز، عن خدماته، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

من جانبه، أصبح دياكيتي لاعبا حرا، بعدما توصل نهاية الشهر الماضي إلى اتفاق مع الفتح الرباطي لتسوية وضعيته المالية أفضى إلى فسخ عقده بالتراضي.

واستغنى الفتح عن خدمات دياكيتي بعدما تعاقد رسميا مع المهاجم كامبوس، مهاجم النادي القنيطري الذي قضت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية بأحقيته في مغادرة الفريق لعدم توصله بمستحقاته المالية وفسخ عقده من جانب واحد.

وسبق للاعب دياكيتي أن دافع عن ألوان فريق الدفاع الحسني الجديدي وتألق برفقته، ليخطف اهتمام الفتح الرباطي الذي ضمه إلى صفوفه قبل ثلاث سنوات، وليقرر بعدها خوض تجربة جديدة رفقة سندباد الشرق.