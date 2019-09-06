24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الاستقلال" يدعو إلى تفعيل التعويض عن الكوارث
- عندما دعا الراحل بنبركة إلى الانفتاح على اللغات والتّشبث بالتعريب
- طفلة تتألق في "مسابقة القراءة" بإسبانيا وتلاقي التهميش بالمغرب
- تجارة اللوازم المدرسية
- "حشدت" تطالب بإصلاح طرق تهدد سلامة المواطنين
- دفاع الريسوني يدحض تهمة الإجهاض .."الملف فارغ والملقط دليل" - (90)
- خبير يدعو إلى حظر المدارس الخصوصية لحل أزمة التعليم بالمغرب - (80)
- سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية ضواحي مدينة أصيلا - (68)
- الحروري تراسل الأمير "الأزركْ" .. هاجر "العذراء" والباقيات الصالحات - (49)
- بنعبد القادر يرسم "خارطة طريق" مراجعة نظام الوظيفة العمومية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثلاثة لاعبين جدد يعززون صفوف مولودية وجدة
عزز فريق مولودية وجدة لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع المهاجم الإيفواري لامين دياكيتي، بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء تعاقد سندباد الشرق مع دياكيتي بتوصية من الجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق، الذي سبق أن أشرف على تدريبه رفقة فريق الدفاع الحسني الجديدي.
كما تعاقد الفريق الوجدي كذلك مع المهدي النغمي، اللاعب السابق لاتحاد طنجة، ومصطفى اليوسفي، لاعب الجيش الملكي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
وانتقل النغمي، في رابع تجربة احترافية يخوضها، إلى ممثل الكرة الشرقية (لعب سابقا لشباب قصبة تادلة، الجيش الملكي، اتحاد طنجة) بعدما استغنى الجزائري نبيل نيغيز، مدرب فارس البوغاز، عن خدماته، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
من جانبه، أصبح دياكيتي لاعبا حرا، بعدما توصل نهاية الشهر الماضي إلى اتفاق مع الفتح الرباطي لتسوية وضعيته المالية أفضى إلى فسخ عقده بالتراضي.
واستغنى الفتح عن خدمات دياكيتي بعدما تعاقد رسميا مع المهاجم كامبوس، مهاجم النادي القنيطري الذي قضت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية بأحقيته في مغادرة الفريق لعدم توصله بمستحقاته المالية وفسخ عقده من جانب واحد.
وسبق للاعب دياكيتي أن دافع عن ألوان فريق الدفاع الحسني الجديدي وتألق برفقته، ليخطف اهتمام الفتح الرباطي الذي ضمه إلى صفوفه قبل ثلاث سنوات، وليقرر بعدها خوض تجربة جديدة رفقة سندباد الشرق.