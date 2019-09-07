رئيس الزمالك المصري: الأهلي يقبّل يد أزارو للبقاء

أوعنا بلعيد

عاد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس فريق الزمالك المصري لكرة القدم، للحديث مجددا عن الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الغريم التقليدي لفريقه، الأهلي، مشيرا إلى أن مستقبل اللاعب كان واضحا بالاستمرار مع المجموعة الحمراء بالرغم من الشائعات المتناسلة حوله.

وتحدث مرتضى منصور، المثير للجدل بسبب تصريحاته، إلى برنامج "الزمالك اليوم"، موضحا أن إدارة الأهلي تتعمد نشر بعض الشائعات بخصوص اقتراب رحيل بعض اللاعبين، ويأتي على رأسهم المهاجم المغربي وليد أزارو.

وأضاف رئيس الأبيض المصري بخصوص رحيل أزارو: "إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، الأهلي يقبّل يد أزارو لكي يستمر مع الفريق ولا يرحل".

وسبق لمرتضى منصور أن نفى نية إدارته التعاقد مع وليد أزارو، بعدما راجت شائعات حول فرضية رحيله عن الزمالك خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح المسؤول الأول عن فريق الزمالك قائلا: "لا نية لدينا للتعاقد مع وليد أزارو، لدينا تركيبة بشرية كاملة العدد من حيث اللاعبين المحترفين، ثم إننا لا نتعاقد مع لاعبين من الأهلي".

من جانبها، حسمت إدارة الأهلي مستقبل أزارو مؤكدة أن مهاجم الأسود سيبقى ولا نية لديها لتسريحه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حتى لو توصلت بعرض كبير.

وخرج سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، لحسم الجدل الدائر حول مستقبل المهاجم المغربي، موضحا أن رغبة الإدارة هي استمرار اللاعب بالرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها مؤخرا.

وقال المصدر سالف الذكر، في تصريحات لقناة ناديه، إن الأهلي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، "لكن النادي لا يفكر في ذلك، وهو الحال أيضا بالنسبة للنيجيري أجاي والأنجولي جيرالدو".