طائرة خاصة تنقل بعثة المنتخب الأولمبي إلى مالي

أوعنا بلعيد

وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طائرة خاصة رهن إشارة بعثة المنتخب الوطني الأولمبي لنقلها إلى مدينة باماكو بدولة مالي لمواجهة منتخبها الأولمبي يوم 10 شتنبر الجاري، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحسب مصدر هسبريس، فقد وفرت الجامعة الطائرة الخاصة للمنتخب الأولمبي بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والعودة، الذي لا يتعدى ثلاثة أيام.

وأضاف المصدر أن الجهاز الوصي عن تدبير شؤون الكرة المغربية حريص على توفير جميع الظروف وسبل الراحة للمنتخب الأولمبي تفاديا لإرهاقه الذي قد يؤثر سلبا على حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة.

ويراهن المسؤولون المغاربة على المنتخب الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا بمصر، المؤهلة كذلك إلى الألعاب الأولمبية التي تحتضنها طوكيو في السنة المقبلة.

وتمكن المنتخب المغربي الأولمبي من بلوغ هذا الدور والمباراة الفاصلة بعدما تأهل بقرار إداري من الاتحاد الإفريقي، بسبب الطعن الذي تقدمت به الجامعة ضد أحد لاعبي الكونغو الديمقراطية الذي لعب وعمره أكبر من المسموح به.

وتسببت الهزيمة التي مني بها المنتخب الأولمبي أمام الكونغو في إعفاء الهولندي مارك فووت من منصبه وتعيين الفرنسي باتريس بوميل، المساعد السابق لهيرفي رونار، مكانه.