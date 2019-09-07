إدارة الجديدة ترفض بيع هدهودي إلى أندية مغربية

أوعنا بلعيد

يرفض المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي تسريح لاعبه مروان هدهودي لخوض تجربة احترافية جديدة رفقة أندية الدوري المغربي الاحترافي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مصادر موثوقة، فإن إدارة الدفاع الجديدي ترغب في تسريح مدافع فريقها لخوض تجربة احترافية في أوروبا خلال الانتقالات القادمة، ولا مجال للتفاوض مع أي ناد مغربي يرغب في استقدام اللاعب إلى صفوفه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أسباب تفضيل إدارة الدفاع الحسني الجديدي بيع لاعبها للأندية الأوروبية المهتمة بخدماته، يعود إلى كونه لاعبا موهوبا ودعامة من دعامات الفريق، كما أن اللاعب لا يفكر حاليا في المغادرة ويصب تركيزه على تحقيق الأهداف المسطرة رفقة بقية أفراد المجموعة.

وتوصل الفريق الدكالي بعدة عروض من أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع المدافع سالف الذكر، على غرار بعض الأندية المغربية التي بدورها تريد استقدامه، وعلى رأسها فريق الرجاء الرياضي.

من جانبه، يريد هدهودي الخروج في الانتقالات الشتوية المقبلة لخوض تجربة جديدة؛ إذ يرغب في تطوير إمكاناته التقنية والمالية، مشيرا إلى أنه توصل بمجموعة من العروض من أندية وطنية وعربية.

ورفض مدافع الفريق الجديدي العروض التي توصل بها في الصيف، وفضل الاستمرار رفقة فريقه الحالي بعدما تشبث بادو الزاكي، مدرب الفريق، بخدماته مشيرا إلى مدى أهميته لديه ولدى المجموعة، وهو ما قبل به اللاعب بشرط مغادرته في المركاتو الشتوي المقبل.

يشار إلى أن فريق الرجاء كان قد عرض على الهدهودي 300 مليون سنتيم مقابل ضمه بالمركاتو الصيفي الحالي، لكن رغبة النسور الخضر قوبلت بالرفض من طرف إدارة الفريق الدكالي.