24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. المدارس الخصوصية (5.00)

  2. قصة "تشرميل" شاب بالبيضاء .. التازي يتدخل لرتق الجرح الغائر (5.00)

  3. ربيع الخليع (5.00)

  4. زوج صحافية مغربية وزيراً للشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية (5.00)

  5. مركبة فضاء هندية تستعد للهبوط على سطح القمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نجم الكاميرون صامويل إيتو ينهي مسيرته كلاعب

نجم الكاميرون صامويل إيتو ينهي مسيرته كلاعب

نجم الكاميرون صامويل إيتو ينهي مسيرته كلاعب
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 شتنبر 2019 - 14:50

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم نهائيا، وفقا لما ذكره اللاعب عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام".

وكتب اللاعب :"النهاية، إلى تحد جديد". وكان إيتو واحدا من أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا عبر التاريخ.

وفاز إيتو، أفضل لاعب في أفريقيا أربع مرات، بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة في 2006 و2006؛ ومرة مع إنتر ميلان في 2010.

كما حقق صامويل العديد من النجاحات مع المنتخب الكاميروني، حيث فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد "سيدني 2000"، كما فاز مرتين بلقب كأس إفريقيا للأمم، وشارك في أربع نهائيات لكأس العالم. وبشكل عام سجل إيتو 56 هدفا في 118 مباراة دولية.

وكانت أفضل فترة في مسيرة النجم الكامروني عندما كان لاعبا في برشلونة، من 2004 إلى 2009، وقبلها في ريال مايوركا من 2000 إلى 2004.

ولعب إيتو لأندية إنتر ميلان وتشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وجنوى. وسجل إيتو 359 هدفا في 718 مباراة رسمية مع الأندية التي لعب في صفوفها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - طارق السبت 07 شتنبر 2019 - 15:16
ربما إيطو هو أحسن لاعب كرة قدم في القارة الإفريقية على مر الزمان. لم يسبق لأي لاعب أن حقق ما حققه إيطو في مسيرته كلاعب و أعتقد أنه صعب حاليا أن يصل لما حققه إيطو من إنجازات أي لاعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - علال السبت 07 شتنبر 2019 - 15:25
"وسجل إيتو 359 هدفا في 718 مباراة رسمية مع الأندية التي لعب في صفوفها".

هذا يعني أنه في المعدل سجل هدفا في كل مبارتين خاضهما.

تبارك الله عليه. ما أحوج منتخبنا لموهبة مثله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.