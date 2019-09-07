نجم الكاميرون صامويل إيتو ينهي مسيرته كلاعب

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم نهائيا، وفقا لما ذكره اللاعب عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام".

وكتب اللاعب :"النهاية، إلى تحد جديد". وكان إيتو واحدا من أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا عبر التاريخ.

وفاز إيتو، أفضل لاعب في أفريقيا أربع مرات، بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة في 2006 و2006؛ ومرة مع إنتر ميلان في 2010.

كما حقق صامويل العديد من النجاحات مع المنتخب الكاميروني، حيث فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد "سيدني 2000"، كما فاز مرتين بلقب كأس إفريقيا للأمم، وشارك في أربع نهائيات لكأس العالم. وبشكل عام سجل إيتو 56 هدفا في 118 مباراة دولية.

وكانت أفضل فترة في مسيرة النجم الكامروني عندما كان لاعبا في برشلونة، من 2004 إلى 2009، وقبلها في ريال مايوركا من 2000 إلى 2004.

ولعب إيتو لأندية إنتر ميلان وتشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وجنوى. وسجل إيتو 359 هدفا في 718 مباراة رسمية مع الأندية التي لعب في صفوفها.